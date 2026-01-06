APSRTC: సంక్రాంతి పండుగ కోసం 8,432 ప్రత్యేక బస్సులు : ఏపీఎస్సార్టీసీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తన సాధారణ సర్వీసులతో పాటు అదనంగా 8,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏ మార్గంలోనూ అదనపు లేదా పండుగ ప్రీమియం ఛార్జీలు వసూలు చేయబోమని, కేవలం సాధారణ ఛార్జీలు మాత్రమే ఉంటాయని ఏపీఎస్సార్టీసీ స్పష్టం చేసింది.
ఈ ప్రణాళికలో గ్రామీణ ప్రాంతాల అనుసంధానానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఏపీఎస్సార్టీసీ స్త్రీ శక్తి పథకం కింద డిమాండ్కు అనుగుణంగా సర్వీసులను నడపనుంది. ప్రత్యేక బస్సుల సముదాయంలో దాదాపు 71 శాతం రాష్ట్ర అంతర్గత కార్యకలాపాల కోసం కేటాయించబడ్డాయి.
సుమారు 6,000 బస్సులు పండుగ సమయంలో సాంప్రదాయకంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే గ్రామాలు, మండలాలు మరియు పట్టణాల మధ్య రవాణా సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారిస్తాయి. అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాల కోసం, సంక్రాంతి పండుగకు ఇళ్లకు తిరిగి వస్తున్న వలస కార్మికులు, విద్యార్థులు, కుటుంబాల కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి కీలక గమ్యస్థానాలకు 2,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది.
పండుగకు ముందు రద్దీని తగ్గించడానికి, ఈ సంస్థ 3,857 ప్రత్యేక సర్వీసులను షెడ్యూల్ చేసింది. వీటిలో 3,500 బస్సులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోపల నడుస్తాయి. కాగా 240 సర్వీసులు హైదరాబాద్ నుండి, 102 బెంగళూరు నుండి మరియు 15 చెన్నై నుండి బయలుదేరతాయి.
పండుగ తర్వాత తిరిగి వచ్చే ప్రయాణికుల రద్దీని నిర్వహించడానికి, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 4,575 ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. వీటిలో 2,500 రాష్ట్ర అంతర్గత సర్వీసులు, హైదరాబాద్కు 1,800 బస్సులు, బెంగళూరుకు 200, చెన్నైకి 75 బస్సులు ఉన్నాయి.
ప్రయాణికులకు అనుకూలమైన తమ విధానాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ, సంక్రాంతి సమయంలో ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా, అన్ని ప్రత్యేక సర్వీసులు సాధారణ ఛార్జీలతోనే నడుస్తాయని, ముఖ్యంగా సుదూర మార్గాలకు ముందస్తు రిజర్వేషన్లు కూడా ప్రారంభించామని ఏపీఎస్సార్టీసీ తెలిపింది.