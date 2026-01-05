సంక్రాంతిని గోదావరి జిల్లాల్లో జరుపుకోవాలి.. ప్రజలకు ఏపీ సర్కారు పిలుపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 సంక్రాంతి పండుగను గోదావరి జిల్లాల్లో జరుపుకోవాలని ప్రజలను ఆహ్వానించింది. తెలుగు సంప్రదాయాలు, గ్రామీణ సంస్కృతిని ప్రదర్శించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించనుంది. స్థానికులు, పర్యాటకులు ఈ మూడు రోజుల పండుగను సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఆస్వాదించేలా చూసేందుకు ఒక వివరణాత్మక షెడ్యూల్ సిద్ధం చేయబడింది.
ఈ ప్రాంతమంతటా అనేక సాంస్కృతిక, వినోద కార్యక్రమాలను ప్రణాళిక చేశారు. 2026 సంక్రాంతి వేడుకలలో భాగంగా, జనవరి 10న ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రారంభ కార్యక్రమాలు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నియోజకవర్గమైన పిఠాపురంలో జరుగుతాయి.
వార్షిక గోదావరి ట్రోఫీ ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఇది జనవరి 11 నుండి 13 వరకు ఆత్రేయపురంలో జరుగుతుంది. ఇందులో డ్రాగన్ బోట్ రేసులు, ఈత, ఇతర జల క్రీడా పోటీలు ఉంటాయి. జల క్రీడలతో పాటు, సందర్శకులు జానపద కళలు, గ్రామీణ క్రీడలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, పండుగ ప్రత్యేక స్థానిక వంటకాలను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఈ కార్యకలాపాలు రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి, ఇతర ప్రాంతాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను ఆకర్షిస్తాయని భావిస్తున్నారు. సంక్రాంతి నిజమైన స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించేలా ప్రభుత్వం అన్ని గోదావరి జిల్లాల్లో కార్యక్రమాలను ప్రణాళిక చేసింది. ఇది ఒక ప్రామాణికమైన తెలుగు పండుగ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు.
పర్యాటకులు జనవరి 13 నుండి 15 వరకు కోటిపల్లిలో జరగనున్న కోనసీమ ఉత్సవానికి కూడా హాజరు కావచ్చు. ఈ పండుగ ప్రాంతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేస్తుంది. పండుగ సమయంలో సందర్శకులు పట్టిసీమ, భద్రాచలం, రాజమహేంద్రవరంలో పవిత్ర స్నానాలు కూడా చేయవచ్చు. సంక్రాంతిని సాంప్రదాయ గోదావరి శైలిలో అనుభవించాలనుకునే వారు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి వేడుకల్లో పాల్గొనాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.