Krishna River: కృష్ణానదిపై రూ.816 కోట్లతో అద్దాల వంతెన
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలను కలుపుతూ కృష్ణా నదిపై రూ.816 కోట్లతో హైబ్రిడ్ కేబుల్-స్టేడ్, సస్పెన్షన్ మెగా వంతెన నిర్మించనున్నారు. ఇది భారతదేశంలోనే ఈ రకమైన మొట్టమొదటి వంతెన అవుతుంది. నిర్మాణ బలం, దృశ్య ఆకర్షణ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఈ వంతెనను ఈపీఎస్ మోడ్ కింద నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే టెండర్లు పిలువబడ్డాయి. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం జాతీయ దృశ్యమానత, కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పెద్ద ఎత్తున మౌలిక సదుపాయాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
పూర్తయిన తర్వాత, ఈ వంతెన రెండు రాష్ట్రాలలో లాజిస్టిక్స్, పర్యాటకాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు. నాలుగు లేన్ల నిర్మాణం ఇరువైపులా సున్నితమైన ప్రవేశ, నిష్క్రమణ పాయింట్లను అందిస్తుంది. మెరుగైన ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
వంతెన స్తంభాలు దక్షిణ భారత ఆలయ గోపురాల నుండి ప్రేరణ పొందుతాయి. రాష్ట్ర చిహ్నాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ను ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక సౌందర్యంతో కలపడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వంతెనపై ప్రయాణం మార్గం వెంట విస్తృత దృశ్యాలతో, ఒక సుందరమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వంతెన నుండి ఒక రాంప్ వాహన డెక్ క్రింద ఉన్న పాదచారుల నడక మార్గానికి దారి తీస్తుంది. ఈ నడక మార్గాల మధ్య ఒక గాజు డెక్ను నిర్మించాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక నదిపై ఉన్న అతి పొడవైన గాజు పాదచారుల నడక మార్గంగా అంచనా వేయబడుతోంది.
ఈ వంతెన ఒక ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేక ముఖభాగం లైటింగ్, సుందరమైన పరిసరాలు, దాని హైబ్రిడ్ కేబుల్-స్టేడ్ సస్పెన్షన్ డిజైన్ దీనిని భారతదేశంలో ఒక మైలురాయి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుగా మారుస్తాయి.