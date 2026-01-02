తెలంగాణ-ఏపీల మధ్య నీటి సమస్యలు.. పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ఉన్నత స్థాయి కమిటీ
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నీటి సంబంధిత సమస్యలను పరిశీలించి, పరిష్కరించడానికి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి, ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల మధ్య జూలై 16, 2025న జరిగిన సమావేశం అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
జలవనరులు, నదీ అభివృద్ధి, గంగా పునరుజ్జీవన విభాగం జారీ చేసిన కార్యాలయ మెమోరాండం ప్రకారం, జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి ఆమోదంతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. న్యూఢిల్లీలోని కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) చైర్మన్ ఈ కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తారు.
ఈ ప్యానెల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల జలవనరుల శాఖల సీనియర్ అధికారులు, నిపుణులు, కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ), గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు (జీఆర్ఎంబీ), జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్డబ్ల్యూడీఏ), కేంద్ర జల సంఘం ప్రతినిధులు ఉన్నారు.
కీలకమైన జల నిర్వహణ సమస్యలను సమగ్రంగా, సాంకేతిక పద్ధతిలో పరిశీలించడం, అపరిష్కృత సమస్యలను పరిష్కరించడం, రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటిని సమానంగా, సమర్థవంతంగా పంపిణీ చేసేలా ఆచరణీయ పరిష్కారాలను సూచించడం ఈ కమిటీ విధి. ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన మూడు నెలల్లోగా తమ నివేదికను సమర్పించాలని కమిటీని కోరారు.