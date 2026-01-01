న్యూ ఇయర్ పార్టీలో విషాదం.. బిర్యానీ ఆరగించి వ్యక్తి మృతి.. మరో 15 మంది...
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూతన సంవత్సర సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. పబ్బులు, క్లబ్బులు, రిసార్టులతో పాటు ప్రతి ఇంటా న్యూ ఇయర్ శోభ కనిపించింది. అయితే, ఈ సంబరాల వేళ హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. డిసెంబరు 31వ తేదీ రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి పార్టీ చేసుకుని బిర్యానీ ఆరగించిన ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
ఈ ఘటన జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భవాని నగర్లో ఈ ఘటన జరిగింది. న్యూ ఇయర్ సుమారు 17 మంది ఒక చోటు చేరి మద్యం సేవించారు. అనంతరం అందరూ కలిసి బిర్యానీ ఆరగించారు. అయితే, భోజనం చేసిన కొద్దిసేపటికే వారంతా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
వీరిలో పాండు (53) అనే వ్యక్తి పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు. మిగిలిన 15 మంది అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లిపోవడంతో వెంటనే వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.