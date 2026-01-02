ఏటీఎంలలో మార్చి నాటికి రూ.500 నోట్లు నిలిపివేత? ఆర్బీఐ ఏమంటోంది?
దేశ వ్యాప్తంగా వచ్చే మార్చి నెలాఖరునాటికి రూ.500 నోట్లు నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యంగా, ఏటీఎం కేంద్రాల్లో మార్చి నెలాఖరు తర్వాత రూ.500 నోట్లు రావంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని కేంద్రం ఖండించింది. ఇది పూర్తిగా అసత్య ప్రచారమని పేర్కొంటూ, పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఓ పోస్ట్ చేసింది.
'ఆర్బీఐ అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు. రూ.500 నోట్లు నిలుపుదల కావు, అవి చట్టబద్ధంగానే చెల్లుబాటు అవుతాయి' అని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు ఇలాంటి అసత్య వార్తలను నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఏదైనా వార్తను నమ్మడం లేదా వాటిని వేరొకరికి షేర్ చేసే ముందు అధికారిక వర్గాల నుంచి ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించింది. కాగా, గతంలో చెలామణిలో ఉన్న రూ.2 వేల నోటును కేంద్రం రద్దు చేసి, ఇపుడు కేవలం రూ.500 నోటుకు మాత్రమే చెలామణిలో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టిన విషయం తెల్సిందే.