సంక్రాంతి పండుగ: తెలంగాణలో పాఠశాలలకు వారం రోజులు సెలవులు
ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు వారం రోజుల పాటు సెలవులు లభించనున్నాయి. పాఠశాల విద్యాశాఖ గతంలో జనవరి 11 నుండి జనవరి 15 వరకు ఐదు రోజుల సెలవులను ప్రకటించింది. అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు జనవరి 14ను భోగి, జనవరి 15ను సంక్రాంతి, జనవరి 16ను కనుమగా ప్రకటించింది.
జనవరి 10వ తేదీ రెండో శనివారం కావడంతో, గతంలో ప్రకటించిన సెలవులను సమీక్షించనున్నారు. దీని ప్రకారం, జనవరి 10 నుండి జనవరి 16 వరకు సెలవులు పాటించబడతాయి. పాఠశాలలు జనవరి 17వ తేదీ శనివారం తిరిగి తెరుచుకుంటాయి. విద్యాశాఖ అధికారులు త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన జారీ చేస్తామని తెలిపారు.