Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలులు
తెలంగాణ రాష్ట్రం తీవ్రమైన చలిగాలుల బారి నుండి ఇంకా కోలుకోలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇది వరుసగా 21వ రోజు తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 27, శుక్రవారం నాడు అనేక ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకే అంకెకు పడిపోయాయి, ముఖ్యంగా ఉత్తర- మధ్య జిల్లాలపై చలి తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ నుండి అందిన ఉష్ణోగ్రత డేటా ప్రకారం, కుమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్లోని గిన్నెదారిలో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 7.4°Cగా నమోదైంది, ఆ తర్వాత సంగారెడ్డిలోని కోహిర్లో 7.6°C, ఆదిలాబాద్లోని భీంపూర్లో 8.8°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. చలి ఎక్కువగా ఉన్న ఇతర ప్రాంతాలలో రంగారెడ్డిలోని మొయినాబాద్ (9.2°C), సిద్దిపేటలోని పోతిరెడ్డిపేట (9.4°C), కామారెడ్డిలోని గాంధారి (9.7°C) ఉన్నాయి.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలో, హెచ్సియు సెరిలింగంపల్లి 9.9°C ఉష్ణోగ్రతతో అత్యంత చల్లని ప్రదేశంగా నిలిచింది. మౌలాలి (10.7°C), అల్వాల్ (10.8°C), రాజేంద్రనగర్ మరియు మచ్చ బొల్లారం (ప్రతిచోటా 11.1°C), మరియు గచ్చిబౌలి (11.2°C) లలో కూడా అసాధారణంగా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
నగరంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 11°C నుండి 13°C మధ్య నమోదయ్యాయి. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, చలిగాలుల పరిస్థితులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయని, జనవరి 1 నుండి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు సూచించారు.