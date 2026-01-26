సోమవారం, 26 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 26 జనవరి 2026 (16:05 IST)

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి కామెంట్స్ .. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిది

chiranjeevi
క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగ పిల్లలైనా, ఆడ పిల్లలైనా చిత్ర పరిశ్రమలోకి వస్తే ఎంకరేజ్ చేయాలని కామెంట్స్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిది.. మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే.. ఫలితం కూడా అలాగే వుంటుంది. ఎవరి వర్కింగ్ స్టైల్ వారిది.. బాగాలేదు.. ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వున్నాయంటే అది వారి తప్పిదమేనని చిరంజీవి తెలిపారు. మన శంకర వర ప్రసాద్ హైదరాబాద్‌లో భారీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు.
 
ఇక మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా గురించి స్పందిస్తూ... అన్నం, అమ్మ, సినిమా సక్సెస్ ఎప్పుడూ బోర్ కొట్టవు. ఈ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత కొందరు చెప్పిన మాటలు నన్ను ఎమోషనల్ చేశాయి. ఈ వయసులో ఎందుకు ఇంకా కష్టపడతారు అని అడిగారు. కానీ నాకు కష్టపడటంలోనే ఆనందం ఉంది. అభిమానుల ప్రశంసలు, శ్రేయోభిలాషుల ఉత్సాహమే దానికి కారణం.. అంటూ వెల్లడించారు.
 
ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన అన్ని సినిమాలు విజయవంతం కావడం సంతోషంగా ఉంద న్నారు.కొందరు ఔట్‌డోర్ యూనిట్ బిల్లులు ఎక్కువ వేస్తున్నారని, కానీ ఈ సినిమాను 85 రోజుల్లోనే అనుకున్న బడ్జెట్‌లో పూర్తి చేయగలిగామని గర్వంగా చెప్పారు.

నిమ్స్‌లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్.. గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడి.. పరిస్థితి విషమం

నిమ్స్‌లో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్.. గంజాయి స్మగ్లర్ల దాడి.. పరిస్థితి విషమంగంజాయి స్మగ్లింగ్ ముఠా దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి నిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ జి. సౌమ్య (23)ను రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, ఆరోగ్య కార్యదర్శి క్రిస్టినా జెడ్ చోంగ్తు, వైద్య విద్య సంచాలకులు నరేంద్ర కుమార్ సందర్శించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, 48 గంటల తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, జనవరి 23న నిజామాబాద్‌లో ఈ ఘటన జరిగిందని, గంజాయి స్మగ్లర్లు తమ పలాయనాన్ని సులభతరం చేసుకునే ప్రయత్నంలో విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్‌పై దాడి చేశారని తెలిపారు.

రెండేళ్ల చిన్నారిని అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా అధికారులు.. ఏం జరిగిందంటే?

రెండేళ్ల చిన్నారిని అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా అధికారులు.. ఏం జరిగిందంటే?అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారుల కఠిన చర్యలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అక్రమ వలసదారుల ఏరివేతలో భాగంగా రెండేళ్ల చిన్నారిని, ఆమె తండ్రిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. గత గురువారం మినియాపోలిస్‌లో ఎల్విస్ జోయెల్ తన రెండేళ్ల కుమార్తె క్లోయి రెనెటా టిపాన్‌తో కలిసి షాప్‌ నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా, ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు వారిని వెంబడించారు.

అమరావతిలో చంద్రబాబు, పవన్.. 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరు

అమరావతిలో చంద్రబాబు, పవన్.. 301 మంది ఖైదీలకు పెరోల్ మంజూరుఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారిగా, రాష్ట్ర స్థాయి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు అమరావతి ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం రాజకీయంగానే కాకుండా, విధానపరంగా కూడా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా పరిగణించబడుతోంది. రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని చట్టబద్ధంగా స్థాపించి, ఈ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉండేలా, మార్చడానికి వీలులేకుండా చేసే అధికారిక రాజధాని బిల్లు ప్రకటనతో ఇది ఏకకాలంలో జరుగుతోంది.

Royal Sikh: రాజసం ఉట్టిపడే తలపాగాతో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్

Royal Sikh: రాజసం ఉట్టిపడే తలపాగాతో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే కాకుండా, జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎన్డీఏకు ఒక ప్రముఖ నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో జరిగిన ఎన్డీఏ అనుబంధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌తో కలిసి ఆదివారం నాందేడ్‌లోని తఖ్త్ సచ్‌ఖండ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు. వారు సిక్కుల 10వ మత గురువు శ్రీ గురు గోవింద్ సింగ్ సాహెబ్ సమాధి మందిరం వద్ద నివాళులర్పించారు.

గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళా స్థాయిలో నిర్వహించాలి.. ఏపీ సర్కారు

గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళా స్థాయిలో నిర్వహించాలి.. ఏపీ సర్కారురాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళా స్థాయిలో నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా, పద్ధతిగా నిర్వహిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన కుంభమేళాకు తెలుగు భక్తులతో సహా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రణాళికలు వేసి, వాటిని అమలు చేసినందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని చాలా మంది ప్రశంసించారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
