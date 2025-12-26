ఏపీలో సంక్రాంతి సెలవులు ఖరారు.. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్కు కూడా..
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించారు. జనవరి 9వ తేదీ నుమచి 18వ తేదీ వరకు మొత్తం 9 రోజుల పాటు ఈ సెలవులు ఇచ్చారు. ఈ సెలవులన్నీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలన్నింటికీ వర్తిస్తాయని రాష్ట్ర ప్రాథమిక విద్యాశాఖ వెల్లడించింది.
పండగ సెలవుల అనంతరం జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం నాడు పాఠశాలలు తిరిగి పునఃప్రారంభమవుతాయని విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఈ సెలవుల కారణంగా అకడమిక్ క్యాలెండర్లోగానీ, పరీక్షల షెడ్యూల్లోగానీ ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రతి యేటా మాదిరిగానే ఈసారి కూడా విద్యార్థలకు 9 రోజుల పాటు సంక్రాంతి సెలవులు లభించనున్నాయి.