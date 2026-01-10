ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు సమాచారం ఇచ్చాడు- డబ్బు సంపాదించాడు.. కానిస్టేబుల్ అరెస్ట్
ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నిరోధక టాస్క్ఫోర్స్ (ఆర్ఎస్ఏఎస్టిఎఫ్) శనివారం ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు సమాచారం అందిస్తున్నాడనే ఆరోపణలపై నెల్లూరుకు చెందిన ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ను అరెస్టు చేసింది. నిందితుడిని టి. సత్తిరాజుగా గుర్తించారు. ఇతను టాస్క్ఫోర్స్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ (ఏఆర్)గా పనిచేస్తున్నాడు.
ఆర్ఎస్ఏఎస్టిఎఫ్ అధిపతి ఎల్. సుబ్బరాయుడు ఆదేశాల మేరకు, టాస్క్ఫోర్స్ ఎస్పీ పి. శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో, ఏఎస్పీ జె. కులశేఖర్ పర్యవేక్షణలో, డీఎస్పీ ఎండి షరీఫ్ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ అరెస్టు జరిగింది. ఆర్ఐ సాయి గిరిధర్ నేతృత్వంలోని ఒక బృందం ఆ కానిస్టేబుల్పై నిఘా ఉంచి, అతని ప్రమేయానికి సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరించింది. విచారణలో, సత్తిరాజు స్మగ్లర్లకు సున్నితమైన సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ, దానికి ప్రతిఫలంగా డబ్బు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు.
పక్కా ఆధారాలతో అతడిని అరెస్టు చేసి, క్రైమ్ నెం. 63/2025 కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ అరెస్టుపై ఎస్పీ పి. శ్రీనివాస్ స్పందిస్తూ, డిపార్ట్మెంట్లో ఎలాంటి తప్పులను ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠినమైన శాఖాపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు.
ఉద్యోగుల అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, సిబ్బంది నిజాయితీతో వ్యవహరించి, తమ విధులను చిత్తశుద్ధితో నిర్వర్తించాలని ఎస్పీ కోరారు.