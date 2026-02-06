MBBS Student: హాస్టల్ గదిలో మృతి చెందిన ఎంబీబీస్ స్టూడెంట్.. ఏమైంది?
విజయవాడలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎంబీబీస్ చదువుతున్న ఒక మహిళా విద్యార్థిని తన హాస్టల్ గదిలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన మృతురాలు విజయవాడలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తోంది. ఆమె లేకపోవడం తోటి విద్యార్థులు గమనించి అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని వెలికితీసి, పోస్ట్మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె మరణం ఆత్మహత్యా లేదా ఇతర కారణాల వల్ల జరిగిందా అని నిర్ధారించడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోంది. సంఘటన స్థలంలో ఎటువంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదు. విద్యార్థిని కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సమగ్ర విచారణకు పిలుపునిచ్చారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఆమె ఫోన్ కాల్ రికార్డులను, సోషల్ మీడియా ఖాతాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆమె మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులను నిర్ధారించడానికి కళాశాల యాజమాన్యం, ఆమె స్నేహితుల నుండి కూడా సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.