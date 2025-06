MBBS Student: వియత్నాంలో రోడ్డు ప్రమాదం.. తెలంగాణ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి మృతి

ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన కలకలం రేపే వీడియో ఫుటేజ్‌లు బయటకు వచ్చాయి. ప్రమాదానికి ముందు చివరి క్షణాలను ఇందులో చిత్రీకరించారు. అర్షిద్ అధిక వేగంతో బైక్ నడుపుతున్నట్లు కనిపిస్తుండగా రోడ్డు నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తోంది. కొన్ని సెకన్ల తర్వాత, బైక్ గోడను ఢీకొట్టింది, అతను గాల్లోకి ఎగిరి నేలపైకి దూసుకెళ్లాడు.

ఈ దృశ్యాలు అర్షిద్‌తో పాటు బైక్ పై రెండవ వ్యక్తి ఉన్నట్లు కూడా సూచిస్తున్నాయి. అయితే, బైక్ పరిస్థితి లేదా పిలియన్ రైడర్ గుర్తింపుపై ఇంకా ఎటువంటి నవీకరణలు లేవు. వర్షం కారణంగా రోడ్డు జారే అవకాశం ఉందని, అది నియంత్రణ కోల్పోవడానికి దారితీసి ఉండవచ్చని ఫుటేజ్‌లో తెలుస్తోంది.

అర్షిద్ తెలంగాణలోని కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాకు చెందినవాడు. అతని తల్లిదండ్రులు అర్షిద్ అర్జున్, ప్రతిమ బట్టల వ్యాపారులుగా పనిచేశారు.

Respect the road rules...



