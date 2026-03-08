ఆదివారం, 8 మార్చి 2026
విశాల్ హీరోగా , సుందర్. సి దర్శకత్వంలో ‘మొగుడు’

vishal
విశాల్, సుందర్. సి కాంబోలో ఇది వరకు వచ్చిన ‘ఆంబళ’, ‘మద గద రాజా’ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ‘మొగుడు’ అనే మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. డా.ఎ.సి.షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి. బ్యానర్లపై ఈ మూవీని అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు.
 
‘మొగుడు’ సినిమాకి సంబంధించిన టైటిల్ ప్రోమోను ఇదివరకే రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఓ సాధారణ మొగుడిలా ఇంట్లో అన్ని పనులు చేస్తూనే.. అండర్ కవర్ పోలీస్‌లా రౌడీలను హీరో విశాల్ చితక్కొడుతారు. అన్ని రకాల అంశాల్ని జోడించిన ఈ మూవీని ఫుల్ మాస్ కమర్షియల్ యాంగిల్‌లో సుందర్. సి ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నట్టుగా టైటిల్ ప్రోమోతో చెప్పకనే చెప్పేశారు. ఇక సుందర్. సి ఇప్పటివరకు తీసిన 40కి పైగా చిత్రాలకు మాస్ ఆడియెన్స్‌లో ఉన్న క్రేజ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ‘మొగుడు’ మూవీని కూడా వాటికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉండేట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.
 
‘మొగుడు’ టీం ప్రస్తుతం ఫస్ట్ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఇక నెక్ట్స్ షెడ్యూల్‌ను కోల్‌కత్తా, గోవా, చెన్నై‌ల్లో ప్లాన్ చేశారు. ఈ మూవీకి హిప్‌హాప్ తమిళ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. రోడ్జర్ ఎడిటర్‌గా, గోపీ అమర్ నాథ్ కెమెరామెన్‌గా, గురు రాజ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తున్నారు.
 
నటీనటులు : విశాల్, తమన్నా, నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు తదితరులు
 
సాంకేతిక బృందం
బ్యానర్ : అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి.
మ్యూజిక్ : హిప్ హాప్ తమిళ
డీఓపీ : గోపీ అమర్ నాథ్
ఎడిటర్ : రోడ్జర్
ఆర్ట్ : గురు రాజ్
కొరియోగ్రఫీ : బృందా
నిర్మాతలు : అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్
దర్శకుడు : సుందర్.సి 

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం అంటూ బ్రిటన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాకు విమాన వాహక నౌకలను పంపించే విషయంపై బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఇంకా ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాలేదు. దీనిపై ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ బ్రిటన్‌కు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత తమతో కలిసే వ్యక్తులు అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధంలో గెలిచాక మీ విమాన వాహక నౌకలను మోహరించాల్సిన అవసరం లేదని యూకే ప్రధాని కీర్ స్మార్టర్‌పై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్మార్టర్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు.

రాజమండ్రి కల్తీపాలనో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ - తాగితే కిడ్నీలో పాడైపోవాల్సిందే..

రాజమండ్రి కల్తీపాలనో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ - తాగితే కిడ్నీలో పాడైపోవాల్సిందే..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన రాజమండ్రి కల్తీ పాల మరణాల కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలో పది మంది చనిపోయారు. వీరు సేవిన పాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు కలిసివున్నట్టు ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో వెల్లడైంది.

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనం

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనంభారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు పశ్చిమ బెంగాల్‌ ప్రభుత్వం ప్రొటోకాల్ కల్పించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తన పర్యటనలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై రాష్ట్రపతి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు.

హ్యాట్రిక్ కోసం మమతా బెనర్జీ ఎత్తు - పదో తరగతి పాస్ అయితే నెలకు రూ.1500

హ్యాట్రిక్ కోసం మమతా బెనర్జీ ఎత్తు - పదో తరగతి పాస్ అయితే నెలకు రూ.1500వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తిరిగి గెలిచి మూడోసారి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఇందుకోసం ఆమె ఓటర్లను ఆకర్షించేలా ప్రజా పథకాలను ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిచి అధికారంలోకి వస్తే పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామంటూ ప్రకటించారు. ఇందుకోసం యువశక్తి పేరుతో ఓ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.

జీలకర్రబెల్లం తర్వాత బిగ్ ట్విస్ట్.. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి లేచి ప్రియుడితో పారిపోయిన వధువు

జీలకర్రబెల్లం తర్వాత బిగ్ ట్విస్ట్.. పెళ్లి పీటల మీద నుంచి లేచి ప్రియుడితో పారిపోయిన వధువుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా మైలారంలో ఓ వధువు పెళ్లి మండపం నుంచి లేచిపోయింది. జీలకర్ర బెల్లం తర్వాత ఈ ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. పెళ్లితంతు ప్రక్రియలో భాగంగా జీలకర్ర బెల్లం కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత వరుడు తాళి కట్టేందుకు సిద్ధమవుతుండగా వధువు పీటల మీద నుంచి లేచి వెళ్లిపోవడంతో వివాహ వేడుకలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది.

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యం

వేసవిలో గర్భిణీస్త్రీలు ఆరోగ్యంఎండాకాలం వచ్చేసింది. ఈకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ఎండ వేడి వల్ల గర్భిణుల చర్మం ఎర్రగా కమిలి పోతుంది. అందువల్ల గర్భిణులు వదులుగా వున్న దుస్తులు వేసుకుంటే మంచిది. ఇలాంటి దుస్తులు ధరించటం వల్ల చల్లటి గాలి శరీరం లోపలి భాగాలకు కూడా తాకి హాయిగా ఉంటుంది. గర్భిణుల శరీర ఉష్ణోగ్రత గర్భదారణ సమయంలో నార్మల్ కన్నా కాస్త ఎక్కువుగా ఉంటుంది. అందుకే గర్భిణులకు బయట ఎండ వేడి తగిలితే తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి అవుతారు. కనుక అత్యవసరమైతే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదు.

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవే

కిడ్నీలలో సమస్యలు మొదలయ్యాయని చెప్పే లక్షణాలు ఇవేమన శరీరంలో కిడ్నీలు చాలా ప్రదానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్దాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. అంతేకాక ఎర్రరక్తకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఎముకలకు భరోసా కలిగిస్తాయి. గుండె సంబందిత వ్యాదులు, షుగర్, క్యాన్సర్ లాగానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే కిడ్నీ సమస్యను ముందుగా గుర్తించడం ఎలాగో తెలుసుకుందాము.

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్

కౌమారదశ బాలికలకు పరిశుభ్రత కిట్ పంపిణీతో మహిళా దినోత్సవ ప్రభావాన్ని పెంచుతున్న క్వాలిజీల్ఏఐ-ఆధారిత ఆధునిక నాణ్యత ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ పరివర్తన పరిష్కారాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపుపొందిన క్వాలిజీల్, నేడు తమ మహిళా వారం 2026 వేడుకల్లో భాగంగా టుగెదహర్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. మార్పు ఫౌండేషన్‌తో కలిసి, హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్‌లో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్‌లో వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 40 మంది కౌమారదశలోని బాలికలకు సమగ్ర పరిశుభ్రత కిట్‌లను క్వాలిజీల్ పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవ నేపథ్యం గివ్ టు గెయిన్‌కు ప్రత్యక్ష వ్యక్తీకరణగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగు

థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: పటిష్ఠ జీవక్రియ వైపు మీ మొదటి అడుగుమీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేస్తుంది. ఇది మీ జీవక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ బరువు, శక్తి స్థాయిలు, మీ హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి పరిస్థితులలో దాని పాత్ర తరచుగా గుర్తించబడదు. మీ థైరాయిడ్‌ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది మెరుగైన మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు మొదటి అడుగు కావచ్చు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న 4 మందిలో ఒకరు హైపోథైరాయిడిజంతో బాధపడ వచ్చు. ప్రపంచ థైరాయిడ్ అవగాహన మాసంలో, ఈ సంబంధాన్ని లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకుందాం.

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...

రంజాన్‌లో శక్తివంతం కావటానికి మార్గదర్శకాలు: ఉపవాసం ద్వారా చురుగ్గా...పవిత్ర రంజాన్ మాసం ఆధ్యాత్మికత, మననం మరియు సమాజానికి సంబంధించిన సమయం. ముఖ్యంగా తల్లులు, కళాశాల విద్యార్థులు, నిపుణులు రోజువారీ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే, తెల్లవారుజాము నుండి సాయంత్రం వరకు 30 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండటం శారీరకంగా శ్రమతో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. రోజంతా స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని నిర్వహించడానికి కీలకమైంది, ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన సెహ్రీ. సెహ్రీలో మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించవలసినది, సమతుల్య, నెమ్మదిగా విడుదల చేసే ఆహారాలపై. ఇవి శక్తిని నిలుపుకోవటానికి, అలసటను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్థిరమైన రీతిలో శక్తిని అందించటంతో పాటుగా దీర్ఘకాలిక సంతృప్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.
