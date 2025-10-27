కార్తీక మాసంలో నారికేళ దీపాన్ని గుడిలో ఎలా వెలిగించాలి?
కార్తీక మాసంలో నారికేళ దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఆ పరమేశ్వరుడు ఆశీస్సులతో సంపన్నవంతులవుతారని విశ్వాసం. అలాంటి ఈ దీపాన్ని ఇంట్లో వెలిగించినప్పుడు ఒక పళ్లెంలో బియ్యం పోసి, దానిపై కొబ్బరి చిప్పను ఉంచి దీపం పెట్టడం అనేది పూర్తి పద్ధతి. బియ్యం దైవత్వం, సంపదకు ప్రతీక. దేవాలయంలో దీపం పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు, కొన్నిసార్లు దేవాలయ నియమాల ప్రకారం లేదా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సౌలభ్యం ప్రకారం మార్పులు ఉండవచ్చు.
చాలామంది భక్తులు వారి దీపం పళ్లెంలో బియ్యం పోసి, ఆ బియ్యంపై కొబ్బరి చిప్పలను పెట్టి, ఆ పళ్ళాన్ని గుడిలో దీపాలు పెట్టే స్థలంలో పెడతారు. ఈ విధానంలో గుడిలో కూడా బియ్యం వాడినట్లే. కొన్ని దేవాలయాలలో ప్రత్యేకంగా బియ్యం తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉండకపోవచ్చు లేదా స్థలం సరిపోకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు, భక్తులు కొబ్బరి చిప్పను నేరుగా దేవాలయంలో దీపం పెట్టడానికి కేటాయించిన స్థలంలో లేదా దీపాల స్తంభంపై పెడతారు.
బియ్యంపై పెట్టడం అనేది దీపం పెట్టే ప్రక్రియలో శుభప్రదం. ఇది సంపూర్ణమైన విధానంగా పరిగణించబడుతుంది. గుడికి వెళ్లినప్పుడు, వీలైనంత వరకు చిన్న పళ్లెంలో బియ్యం తీసుకువెళ్లి దానిపై పెడితే చాలా మంచిది. అది కుదరని పక్షంలో అందుబాటులో ఉన్న చోట పవిత్రంగా ఆ దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు.