మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (15:09 IST)

వామ్మో... రెస్టారెంట్లోకి దూసుకు వచ్చిన చిరుతపులి (video)

ఈమధ్య కాలంలో చిరుతపులులు జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. పలుచోట్ల ప్రజలపై దాడులు కూడా చేస్తున్నాయి. ఐతే అటవీ ప్రాంతాలను కొట్టివేస్తుండటంతో జంతువులు ఇలా జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలావుంటే నీలగిరి జిల్లా కోటగిరి ప్రాంతంలో ఓ చిరుతపులి హడలెత్తించింది.
 
పిల్లిని వేటాడేందుకు ఒక రెస్టారెంట్‌లోకి చిరుతపులి ప్రవేశించింది. రెస్టారెంట్ లోపల కూర్చున్న వ్యక్తి చిరుతను చూసి ప్రాణ భయంతో పారిపోయాడు. నీలగిరి జిల్లా కోటగిరి సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ టీ ఎస్టేట్‌ వద్ద పిల్లి కోసం చిరుత తొలుత మాటువేసి కూర్చుంది. పిల్లి కంటబటంతో ఒక్క ఉదుటున అక్కడ నుంచి లేచి పిల్లి కోసం రెస్టారెంట్ లోపలకి ప్రవేశించింది. లోపల కూర్చున్న వ్యక్తి చిరుతను చూసి జడుసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. చిరుత మాత్రం పిల్లిని పట్టుకునేందుకు దాని వెంటబడింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.

Chiru: 4కే కన్వర్షన్ తో రీ రిలీజ్ అవుతున్న చిరంజీవి కౌబాయ్ మూవీ కొదమసింహంమెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ లో సక్సెస్, జానర్ పరంగా చూస్తే ఒక ప్రత్యేకమైనదిగా కొదమసింహం సినిమాను చెప్పుకోవచ్చు. చిరంజీవి నటించిన ఒకే ఒక కౌబాయ్ సినిమా ఇది. 1990, ఆగస్టు 9న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని సాధించిన కొదమసింహం సినిమాను రీ రిలీజ్ కు రెడీ చేస్తున్నారు చిత్ర నిర్మాతలు. నవంబర్ 21వ తేదీన ఈ చిత్రాన్ని 4కే కన్వర్షన్, 5.1 డిజిటల్ సౌండింగ్ తో సరికొత్తగా రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా రమా ఫిలింస్ అధినేత కైకాల నాగేశ్వర రావు ఈ ప్రకటన చేశారు.

Ram: సెట్స్ నుండి ఆంధ్రకింగ్ తాలూకా గ్యాంగ్ ఏమంటున్నారంటే...ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తున్న చిత్రం ఆంధ్రకింగ్ తాలూకా. ఈ చిత్రంలోని రెండు పాటలను ఇటీవలే విడుదల చేశారు. అవి ఎంతగానో ఆదరణ పొందాయని తెలపుతూ మంగళవారంనాడు షూటింగ్ సెట్లో ఆంధ్రకింగ్ తాలూకా గ్యాంగ్ చిరునవ్వుతో తెలియజేస్తున్నారు. మహేష్ బాబు పి దర్శకత్వంలో, ప్రముఖ బ్యానర్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్నారు.

నాని ప్యారడైజ్‌లో డ్రాగన్ హీరోయిన్ కయాదు లోహర్..?శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించిన ది ప్యారడైజ్ అనే సినిమాలో నాని నటించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే చాలా షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకుంది, కానీ అభిమానులు హీరోయిన్ ఎవరా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా పాన్-ఇండియా రిలీజ్‌గా ప్రమోట్ చేయబడుతున్నందున, స్టార్ హీరోయిన్ కోసం అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామాగా గత వైభవ చిత్రంఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. సింపుల్ సుని దర్శకత్వంలో సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్స్, సుని సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మిస్తున్నారు. మేకర్స్ తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు. చరిత్ర, పురాణాల నేపధ్యంలో రూపొందిన టీజర్ అద్భుతంగా వుంది. ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ పెర్ఫార్మెన్స్ లు ఆకట్టుకున్నాయి.

Actress Sobhita: తమిళ సినిమా కోసం సంతకం చేసిన శోభిత దూళిపాళశోభిత ధూళిపాళ-నాగ చైతన్య రెండేళ్ల పాటు ప్రేమాయణం తర్వాత డిసెంబర్ 2024లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల వారు ఒక స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో కలిసి కనిపించారు. వివాహం అయిన దాదాపు పది నెలల తర్వాత, శోభిత సినిమా సెట్స్‌పైకి తిరిగి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కోలీవుడ్ సమాచారం ప్రకారం.. శోభిత, ఆర్య, దినేష్ రవిలతో కలిసి నటించే కొత్త తమిళ చిత్రానికి సంతకం చేసింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరిప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్‌ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్‌కు ప్రధాన మార్కెట్‌గా మారింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.
