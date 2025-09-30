వామ్మో... రెస్టారెంట్లోకి దూసుకు వచ్చిన చిరుతపులి (video)
ఈమధ్య కాలంలో చిరుతపులులు జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. పలుచోట్ల ప్రజలపై దాడులు కూడా చేస్తున్నాయి. ఐతే అటవీ ప్రాంతాలను కొట్టివేస్తుండటంతో జంతువులు ఇలా జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలావుంటే నీలగిరి జిల్లా కోటగిరి ప్రాంతంలో ఓ చిరుతపులి హడలెత్తించింది.
పిల్లిని వేటాడేందుకు ఒక రెస్టారెంట్లోకి చిరుతపులి ప్రవేశించింది. రెస్టారెంట్ లోపల కూర్చున్న వ్యక్తి చిరుతను చూసి ప్రాణ భయంతో పారిపోయాడు. నీలగిరి జిల్లా కోటగిరి సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ టీ ఎస్టేట్ వద్ద పిల్లి కోసం చిరుత తొలుత మాటువేసి కూర్చుంది. పిల్లి కంటబటంతో ఒక్క ఉదుటున అక్కడ నుంచి లేచి పిల్లి కోసం రెస్టారెంట్ లోపలకి ప్రవేశించింది. లోపల కూర్చున్న వ్యక్తి చిరుతను చూసి జడుసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. చిరుత మాత్రం పిల్లిని పట్టుకునేందుకు దాని వెంటబడింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.