మొంథా తుఫాను- తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు- పెరుగుతున్న రిజర్వాయర్ మట్టాలు- హై అలర్ట్
మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో హైదరాబాద్, దాని పరిసరాల్లో నిరంతర వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక వరదలను నివారించడానికి, నిరంతర నీటి సరఫరాను నిర్ధారించడానికి, నగరం అంతటా పారిశుద్ధ్యాన్ని నిర్వహించడానికి జలమండలి హై అలర్ట్లో ఉంది. తాజా డేటా ప్రకారం, ఉస్మాన్సాగర్ పూర్తి ట్యాంక్ లెవల్ 1,790 అడుగులు (3.900 టీఎంసీ) కు బదులుగా 1,789.05 అడుగులు (3.682 టీఎంసీ) నీటి మట్టం నమోదైంది.
ఇన్ఫ్లోలు 3,200 క్యూసెక్కులు, అవుట్ఫ్లోలు 2,240 క్యూసెక్కులుగా వుంది. హిమాయత్సాగర్ 1,763.50 అడుగులు (2.970 టీఎంసీలు) ఎఫ్టీఎల్కు బదులుగా 1,762.30 అడుగులు (2.660 టీఎంసీ) వద్ద ఉంది, 6,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వచ్చి 3,963 క్యూసెక్కులను విడుదల చేస్తోంది.
వర్షాభావ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు.
అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు (ఈఆర్టీలు), ఎస్పీటీ వాహనాలు సిద్ధంగా ఉండాలని, తరచుగా పొంగిపొర్లుతున్న మ్యాన్హోల్లను గుర్తించాలని, తక్షణ దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. తాగునీటి కాలుష్యాన్ని నివారించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
క్లోరిన్ స్థాయిలను సురక్షితమైన పరిమితుల్లో నిర్వహించాలని సూచించారు. రిజర్వాయర్ మట్టాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నందున బోర్డు 24 గంటలూ పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.