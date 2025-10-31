మొంథా తుఫాను- విశాఖపట్నంలో కూరగాయలు, సీఫుడ్స్ ధరలకు రెక్కలు
మొంథా తుఫాను తర్వాత, విశాఖపట్నంలో ఆహార పదార్థాల ధరలు, ముఖ్యంగా కూరగాయలు, సీఫుడ్స్ ధరలు బాగా పెరిగాయి. రైతు బజార్లలో ధరలు పెరిగాయి. ఇది వినియోగదారులు, విక్రేతలలో ఆందోళనకు దారితీసింది. జిల్లా యంత్రాంగం విడుదల చేసిన తాజా ధరల జాబితా ప్రకారం, ఉల్లిపాయల ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.2 పెరిగాయి, సోలాపూర్, కర్నూలు రకాలు ఇప్పుడు వరుసగా రూ.22, రూ.20కి అమ్ముడవుతున్నాయి.
ఇతర కూరగాయల ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ.5 నుండి రూ.7 వరకు పెరిగాయి. ఇది వంకాయ, ఓక్రా, బీన్స్, ఆకుకూరలు వంటి వస్తువులను ప్రభావితం చేసింది.
తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలలో సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతినడం, పంట నష్టం కారణంగా ఈ పెరుగుదల సంభవించిందని రైతులు, విక్రేతలు పేర్కొన్నారు. రవాణా జాప్యాలు, క్షేత్ర నష్టాలు తాజా ఉత్పత్తులను పొందడం కష్టతరం చేశాయని ఎంవీపీ రైతు బజార్ విక్రేత రమేష్ వివరించారు.