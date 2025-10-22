Nara Lokesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వా రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆస్ట్రేలియాతో నారా లోకేష్ డీల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకురావచ్చని బహుళ పెట్టుబడి అవకాశాలు, వ్యాపార సంస్థలను ఆయన అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల కారణంగా దెబ్బతిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర ఆహార పరిశ్రమకు లోకేష్ పెద్ద ఉపశమనం కలిగించారు.
ముఖ్యంగా, తెల్ల మచ్చ వైరస్ గుర్తింపు కారణంగా ఆస్ట్రేలియా రొయ్యలపై ఆంక్షలు విధించడం భారతీయ సముద్ర ఆహార ఎగుమతిదారులకు చాలా కాలంగా అడ్డంకిగా మారింది.
ఈ విషయానికి ప్రస్తుతం పరిష్కారం లభించిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఇంకా భారతీయ రొయ్యల దిగుమతికి తొలి ఆమోదం లభించింది. ఇది భారత సముద్ర ఆహార పరిశ్రమకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నారా లోకేష్ అన్నారు. ట్రంప్ సుంకం కారణంగా నష్టపోతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వా రంగ రైతులకు ఇది ఒక వరం లాంటిది. ఆస్ట్రేలియాతో సముద్ర ఆహార వ్యాపారం ప్రారంభమైన తర్వాత, ఆంధ్ర ఆక్వా పరిశ్రమ మళ్లీ పునరుద్ధరించబడవచ్చు.
సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా (ఎస్ఐఏ) సీఈవో వెరోనికా పాపాకోస్టా, ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ జాస్మిన్ కెల్లెహెర్లను నారా లోకేష్ కలిశారు. ఈ సందర్భంగా స్థిరమైన ఆక్వాకల్చర్, ట్రేడ్ నెట్వర్కింగ్లో భాగస్వామ్యాలను చర్చించారు.
2024-25లో భారతదేశం సముద్ర ఆహార ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 60శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. దీని విలువ USD 7.4 బిలియన్లు (రూ.62,000 కోట్లు) కావడం గమనార్హం.