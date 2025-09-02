బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఆహారం
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025 (23:24 IST)

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?

Lotus Root
Lotus Root
తామర పువ్వు వేర్లతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. లోటస్ రూట్‌ను వంటలలో వివిధ రూపాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని సూప్‌లు, సలాడ్‌లు లేదా చిప్స్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని తాజాగా లేదా ఉడికించి కూడా తినవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది. మంచి పోషకాలను అందిస్తుంది. 
 
ఇది విటమిన్ సికి అద్భుతమైన మూలం. అంతే కాదు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ శక్తి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంది. ఇది క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ వేరులో పొటాషియం, ఇనుము ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి. 
 
ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ వేరు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ సమయం ఆకలిని నియంత్రిస్తాయి.
 
మీరు ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉండే వరకు తామర వేర్లను రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచండి. తామర వేర్లను కోసేందుకు ముందు తర్వాత చేతులను శుభ్రంగా వుంచుకోండి. తామర వేర్లను ఉడికించే ముందు వెనిగర్ లేదా నిమ్మరసంలో శుభ్రం చేసుకోండి. తద్వారా అవి గోధుమ రంగులోకి మారకుండా ఉంటాయి. ఉడికిన తర్వాత, తామర వేర్లను ఎక్కువ రోజులు రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచి తినకుండా త్వరగా ఖాళీ చేయండి

Kavitha: దీపావళి రోజున కొత్త పార్టీ ప్రకటన చేయనున్న కల్వకుంట్ల కవిత.. రెండు పేర్లు సిద్ధం..?

Kavitha: దీపావళి రోజున కొత్త పార్టీ ప్రకటన చేయనున్న కల్వకుంట్ల కవిత.. రెండు పేర్లు సిద్ధం..?కల్వకుంట్ల కవితను బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యారు. ఆమె త్వరలోనే సొంత రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్‌లో ఇప్పటికే ఒక పేరు నమోదు చేయబడిందని టాక్. తాజాగా వివరాలు ఏంటంటే.. కవిత తన కొత్త పార్టీకి బహుజన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరును ఎంచుకున్నట్లు సూచిస్తుంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల గురించి ఆమె గళం విప్పినందున, ఈ ఎంపిక ఆమె రాజకీయ వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తుందని, ఆమె ఓటర్లతో కనెక్ట్ అవుతుందని ఆమె మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు.

Ranya Rao: కన్నడ నటి రన్యారావుకు బిగ్ షాక్- రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించిన డీఆర్ఐ

Ranya Rao: కన్నడ నటి రన్యారావుకు బిగ్ షాక్- రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించిన డీఆర్ఐకన్నడ నటి రన్యారావుకు డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్‌ (డీఆర్‌ఐ) బిగ్‌షాక్‌ ఇచ్చింది. ఈ హై ప్రొఫైల్ బంగారు అక్రమ రవాణా కేసులో నటి రన్యా రావుతోపాటు మరో ముగ్గురికి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్‌ఐ) షో-కాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గోల్డ్‌ స్మగ్లింగ్ కేసులో రన్యారావుకు ఏకంగా రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించింది. 127.3 కిలోల అక్రమ రవాణా బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న కన్నడ పోలీసులు మార్చి 3న నటి రన్యను అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే

Kothagudem: తాగొద్దయ్యా అంటే భార్యను చంపేసిన భర్త.. పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడు

Kothagudem: తాగొద్దయ్యా అంటే భార్యను చంపేసిన భర్త.. పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడుభార్యను హత్య చేసిన భర్త పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన ఘటన మంగళవారం బూర్గంపాడు మండల కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. నిందితుడు షంషీర్ పాషా అనే ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ తన భార్య మహమూదా బేగం (30)ను తెల్లవారుజామున పాముల సాహెబ్ స్ట్రీట్‌లోని వారి నివాసంలో గొంతు కోసి హత్య చేసినట్లు సమాచారం. ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న ఈ జంటకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

Hyderabad: పెళ్లి చేసుకుంటానని.. లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.. 20 ఏళ్ల జైలుశిక్ష

Hyderabad: పెళ్లి చేసుకుంటానని.. లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.. 20 ఏళ్ల జైలుశిక్షఒక మహిళపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తికి మంగళవారం స్థానిక కోర్టు 20 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. స్వాగత్ కుమార్ భోయ్ (42) అనే ఆ వ్యక్తి, 2017లో ఒక మహిళతో స్నేహం చేసి, ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పి, అనేకసార్లు ఆమెను లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.

No pay no work: జీతం లేనిదే పని చేసేది లేదు.. అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నిరసన

No pay no work: జీతం లేనిదే పని చేసేది లేదు.. అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నిరసనతెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్‌కు చెందిన వందలాది మంది అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు మంగళవారం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వద్ద తమ జీతాలు చెల్లించకపోవడంతో భారీ నిరసన చేపట్టారు. ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, అటెండర్లు, వాచ్‌మెన్‌లతో కూడిన ఉద్యోగులు తమ పిల్లలను మోసుకుంటూ డైరెక్టరేట్‌ను ముట్టడించారు. దీనిపై నిరసనకారులు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత ఆరు నెలలుగా తమ జీతాలు చెల్లించలేదు. ప్రస్తుతం, 194 మోడల్ స్కూల్స్‌లో 776 మంది అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు.

Watch More Videos

త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న పవన్ హీరోయిన్ పార్వతీ మెల్టన్

త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న పవన్ హీరోయిన్ పార్వతీ మెల్టన్పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'జల్సా'తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నటి పార్వతి మెల్టన్. ఆమె తాజాగా అభిమానులకు ఒక తీపి కబురు అందించింది. తాను త్వరలో తల్లిని కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. తన బేబీ బంప్‌తో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేయగా, అవి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు, అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

బాలీవుడ్ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీ అలా మోసం చేశారా?

బాలీవుడ్ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీ అలా మోసం చేశారా?బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీపై అవనీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈయన డబ్బులు ఎగ్గొట్టినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం లవ్ అండ్ వార్ మూవీ కోసం లైన్ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహించారు. అయితే, ఈ సినిమా నిర్మాణం కోసం చెల్లించాల్సిన డబ్బులు చెల్లించలేదన్నది ప్రధాన అభియోగంగా ఉంది.

Bellamkonda: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కిష్కింధాపురి లో అమ్మాయి అదృశ్యం వెనుక వుంది ఎవరు...

Bellamkonda: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కిష్కింధాపురి లో అమ్మాయి అదృశ్యం వెనుక వుంది ఎవరు...బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ కథానాయకుడిగా కౌశిక్‌ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న చిత్రం కిష్కిందపురి. ఈ చిత్రం కోసం వేసిన సెట్లో ట్రైలర్ విడుదల చేయబోతున్నారు. తారాగణం పాల్గొన్న సెట్లోని వీడియోను విడుదలచేశారు. పురాతన బంగ్లాలోకి వెళ్లిన ఓ అమ్మాయి ఒక్కసారిగా అదృశ్యం అవుతుంది. ఇంతలో రేడియో నుంచి ఓ సమాచారం ప్రసారం అవుతుంది. ఇది ఇటీవల రిలీజ్ అయిన టీజర్‌ సారాంశం. రేపు విడుదలకాబోయే ట్రైలర్ అంతకుమించి వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. చైతన్‌ భరద్వాజ్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ చేశారు.

రూ.100 కోట్ల క్లబ్ దిశగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకా' పరుగులు

రూ.100 కోట్ల క్లబ్ దిశగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకా' పరుగులుమలయాళ నటి కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన తాజా చిత్రం 'లోకా: చాప్టర్-1'. డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ఆగస్టు 28వ తేదీన థియేటర్లకు వచ్చింది. కల్యాణి ప్రియదర్శ‌న్‌‍తో పాటు నెక్లెన్, శాండీ ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ చిత్రం విడుదలైన రోజునే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు.

సోనీ పిక్చర్స్ సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్ నాలుగు భాషల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోంది

సోనీ పిక్చర్స్ సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్ నాలుగు భాషల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్ కాబోతోందిసోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా తమ రాబోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సిసు సిరీస్‌లో ఈ చిత్రం మరో ఘట్టం, మొదటి భాగం ‘SISU’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయం సాధించిన తర్వాత వస్తోంది. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com