బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు: నిధి అగర్వాల్, అమృత చౌదరి, శ్రీముఖిల వద్ద విచారణ ఎలా జరిగింది?
బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసులో సీఐడీ-సిట్ అధికారులు వేగంగా విచారణను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అనేక మంది ప్రముఖులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. శుక్రవారం, నిధి అగర్వాల్, అమృత చౌదరి, యాంకర్ శ్రీ ముఖి విచారణకు హాజరయ్యారు. నిధి అగర్వాల్ ఓ సైట్ను ప్రమోట్ చేయగా, శ్రీ ముఖి ఓ యాప్ను ప్రమోట్ చేశారు. శ్రీముఖి ప్రమోట్ చేసిన యాప్ బెట్టింగ్కు సంబంధించింది.
అధికారులు ఈ యాప్, వెబ్ సైట్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వారు ఈ యాప్లను ఎందుకు ప్రమోట్ చేశారో, వాటి గురించి వారికి ఏమి తెలుసో అడిగారు. ప్రశ్నల ద్వారా, కేసును ముందుకు తీసుకెళ్లే కొన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అధికారులు సేకరించారు.
ఈ ప్రమోషన్ల వెనుక ఉన్న ఆర్థిక ఒప్పందాల గురించి, డబ్బు ఎలా తరలించబడిందనే దాని గురించి అధికారులు వివరాలను కోరుకుంటున్నారు. వారు యాప్లతో ముడిపడి ఉన్న లావాదేవీలపై దృష్టి పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాష్ రాజ్ ఇటీవల విచారణకు హాజరయ్యారు.