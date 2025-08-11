ప్రభుత్వ వాహనంలో నిధి అగర్వాల్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హరిహర వీరమల్లు హీరోయిన్
భీమవరంలోఇటీవల జరిగిన స్టోర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కోసం తాను ఉపయోగించిన వాహనాన్ని ప్రభుత్వ అధికారులు తనకు పంపారని మీడియాలో వచ్చిన వార్తలను నటి నిధి అగర్వాల్ కొట్టిపారేసింది. ఆ వాహనాన్ని ఎంచుకోవడంలో లేదా అభ్యర్థించడంలో తనకు ఎటువంటి పాత్ర లేదని, దానిని కేవలం లాజిస్టికల్ ప్రయోజనాల కోసం ఈవెంట్ నిర్వాహకులు మాత్రమే అందించారని స్పష్టం చేశారు.
ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా టైమ్లైన్స్లో తెలిపింది. ఈ విషయమై ఇంకా నటి నిధి అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, "నేను ఇటీవల భీమవరంలో జరిగిన స్టోర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు వెళ్లడం గురించి సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించిన కొన్ని ఊహాగానాలను స్పష్టం చేస్తున్నాను.
ఈ కార్యక్రమంలో, స్థానిక నిర్వాహకులు నాకు రవాణాను ఏర్పాటు చేశారు. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చెందిన వాహనం. ఈ వాహనాన్ని ఎంచుకోవడంలో లేదా అభ్యర్థించడంలో నాకు ఎటువంటి పాత్ర లేదని నేను స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దీనిని లాజిస్టికల్ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఈవెంట్ నిర్వాహకులు అందించారు.
కొన్ని ఆన్లైన్ నివేదికలు, పోస్ట్లు ఈ వాహనాన్ని ప్రభుత్వ అధికారులు నాకు పంపారని తప్పుగా సూచిస్తున్నాయి. ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఈ వాదనలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని నేను స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను" అని నిధి అగర్వాల్ అన్నారు.