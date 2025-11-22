శనివారం, 22 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 22 నవంబరు 2025 (11:18 IST)

మేఘన కు నా పర్సనల్ లైఫ్ కు చాలా పోలికలు ఉన్నాయి : రాశీ సింగ్

Eesha Rebba and 3 Roses team
Eesha Rebba and 3 Roses team
ఈషా రెబ్బా, సత్య, హర్ష చెముడు, ప్రిన్స్ సిసిల్, హేమ, సత్యం రాజేశ్, కుషిత కల్లపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన వెబ్ సిరీస్ త్రీ రోజెస్. ఆహా ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టయిన ఈ సిరీస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 12వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఎస్ కేఎన్ నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రవి నంబూరి, సందీప్ బొల్ల రచన చేయగా..కిరణ్ కె కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. సీజన్ 2 టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
 
ఆహా కమర్షియల్ హెడ్ రాజేశ్ వాసిరెడ్డి మాట్లాడుతూ - త్రీ రోజెస్ ఫస్ట్ సీజన్ ఎన్నో రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఫస్ట్ సీజన్ సక్సెస్ అయినప్పటి నుంచి సెకండ్ సీజన్ పై డిమాండ్ ఏర్పడింది. మా మేనేజ్ మెంట్ కూడా సీజన్ 2 ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అని అడిగేవారు. డిసెంబర్ 12న "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. మీరంతా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుతున్నా. అన్నారు.
 
ఆహా కంటెంట్ హెడ్ కవిత మాట్లాడుతూ - ఇయర్ ఎండ్ అంటే ఫెస్టివ్ సీజన్. ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ ను డిసెంబర్ 12న ప్రీమియర్ అవుతున్న "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2తో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని నమ్ముతున్నాం. ఆహా నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మంచి కంటెంట్ ఉన్న సక్సెస్ ఫుల్ మూవీస్, షోస్ చేస్తున్నాం. మీ ఆదరణ ఇలాగే ఉండాలి. అన్నారు.
 
రైటర్ సందీప్ బొల్ల మాట్లాడుతూ - ఫస్ట్ సీజన్ లో ఆకట్టుకున్న ఈషా ఈ సీజన్ 2 లో అంతకంటే బాగా నటించింది. ఈషా, హర్ష ఎంటర్ టైన్ చేస్తారు. నా ఫేవరేట్ క్యారెక్టర్ రాశీ చేసిన మేఘన. సత్యకు పెయిర్ గా రాశీ కనిపిస్తుంది. అలాగే స్రష్టి క్యారెక్టర్ లో కుషిత ఆకట్టుకుంటుంది. ఎస్ కేఎన్ కు గతంలో ఒక కథ చెప్పాను. అప్పటినుంచి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సిరీస్ చేయడం కష్టం, డైరెక్టర్ కిరణ్ సక్సెస్ ఫుల్ గా చేయగలిగాడు. "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2 ను మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి సరదాగా చూడొచ్చు. అన్నారు.
 
యాక్టర్ సూర్య శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ - "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2లో నటించే అవకాశం రావడం హ్యాపీగా ఉంది. ఈషాతో కలిసి నటించడం ఈజీ. సీన్ చేసే ముందు డిస్కషన్స్ ఉండేవి. ఇటీవల ఎస్ కేఎన్ మహేశ్ గారి ఫ్యాన్ కు హెల్ప్ చేయడం ఇన్స్ పైర్ చేసింది. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ కిరణ్ కె కరవల్ల మాట్లాడుతూ - డైరెక్టర్ గా నా డెబ్యూ సిరీస్ ఇది. చాలా బాగా వచ్చింది. ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంటర్ టైనర్. సిరీస్ మొత్తం ఎంటర్ టైనింగ్ తో ఎంజాయ్ చేస్తారు. మంచి కాస్టింగ్, వాళ్లు ఇచ్చిన పర్ ఫార్మెన్స్ లు ఆకట్టుకుంటాయి. అజయ్ అరసాడ మ్యూజిక్ హైలైట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైమ్ డైరెక్టర్ కు ఎలాంటి ప్రొడ్యూసర్ కావాలని కోరుకుంటారో ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ కేఎన్ లో ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్ చేసేందుకు ఏం కావాలో అన్నీ సమకూర్చారు, అలాగే బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ కుషిత కల్లపు మాట్లాడుతూ - ఈ సిరీస్ లో స్రష్టి అనే క్యారెక్టర్ చేశాను. ఈ క్యారెక్టర్ కు కొంచెం తిక్క ఉంది కానీ దానికో లెక్క ఉంటుంది. స్రష్టి క్యారెక్టర్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. ఇలాంటి క్యారెక్టర్ రాయడం కష్టం ఎందుకంటే స్రష్టి క్యూట్, హాట్, నాటీ, క్రేజీగా ఉంటుంది. మా డైరెక్టర్ కిరణ్ గారు కనీసం గట్టిగా మాట్లాడటం కూడా సెట్ లో చూడలేదు. అంత కూల్ గా షూటింగ్ జరిగింది. సిస్టర్స్ లాంటి ఈషా, రాశీతో కలిసి నటించడం హ్యాపీగా ఉంది. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మాట్లాడుతూ - "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 1 పెద్ద హిట్ అయ్యాక సీజన్ 2 గురించి ప్రతి ఒక్కరూ అడుగుతూ వచ్చారు. నేను ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చేసరికే ఈ సిరీస్ పై బయట చాలా క్రేజ్ ఉండేది. మేఘన క్యారెక్టర్ లో నేను నటించాను. మేఘన క్యారెక్టర్ కు నా పర్సనల్ లైఫ్ కు చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. నాలాగే మేఘన పూజలు చేస్తుంది, పబ్ కు వెళ్తుంది, ఫైట్స్ చేస్తుంది. నేను, సత్య కలిసి చాలా ఫన్ సీన్స్ చేశాం. అవన్నీ మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేస్తాయి. ఈ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈషా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యింది. ఇండిపెండెంట్ వుమెన్ క్యారెక్టర్ లో తన పర్ ఫార్మెన్స్ ఆకట్టుకుంటుంది. కుషిత క్యారెక్టర్ కు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2ను ఆహాలో చూడండి. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా మాట్లాడుతూ - "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 1 కంటే రెండు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఈ సీజన్ 2లో ఉంటుంది. సీజన్ 1 అంత పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని నేను ఊహించలేదు. సీజన్ 2 స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడే ఇది అంతకంటే పెద్ద హిట్ అవుతుందని నమ్మకం కలిగింది. షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మేమంతా ఆ ఫన్ ను ఫీల్ అయ్యాం. నేను, హర్ష ఒక రివేంజ్ మోడ్ లో క్యారెక్టర్స్ చేశాం. ఈ సీజన్ 2 లో చాలా వైరల్ కంటెంట్ ఉంది. మా డైరెక్టర్ కిరణ్ కొత్త దర్శకుడిలా అనిపించలేదు. కాన్ఫిడెంట్ గా సిరీస్ చేశాడు. "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2 ను సినిమాగా రిలీజ్ చేయొచ్చు. అంత మంచి కంటెంట్ ఉంది. ఈ సీజన్ లో రాశీ, సత్య చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఫేమ్ అవుతాయి. వాళ్ల కాంబినేషన్ సీన్స్ లోని డైలాగ్స్ వైరల్ గా మారుతాయి. కుషిత క్యూట్ గా, హాట్ గా కనిపిస్తుంది. యూత్ ఆడియెన్స్ తనకు ఫ్యాన్స్ అవుతారు. ఈ సిరీస్ తర్వాత కుషిత స్టార్ అవుతుంది. ఎస్ కేఎన్ గారు తన ప్రొడక్షన్ లో కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ తోనూ సక్సెస్ అందుకోబోతున్నారు. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ కేఎన్ మాట్లాడుతూ - సీజన్ 1ను మించిన ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఈ సీజన్ 2 లో చూస్తారు. ఫస్ట్ సీజన్ రవి నంబూరి డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు తను మా చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ రూపొందిస్తున్నాడు. కుషిత టాలెంట్ ఉన్న తెలుగు అమ్మాయి. నా సినిమాల్లో తెలుగు అమ్మాయిలను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను. కుషిత తమిళంలో, మలయాళంలో మూవీస్ చేస్తోంది. రాశీ డెడికేషన్ ఉన్న నటి.  అయితే ఇది కంటిన్యుటీ ఉన్న సిరీస్ కాబట్టి ఇతర సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నా ఆమె చేస్తానని ముందుకువచ్చింది. సత్య ఈ స్రిప్ట్ ను ఇష్టపడి నటించేందుకు వచ్చారు. సత్య ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. అలాగే హర్ష క్యారెక్టర్ కూడా మంచి ఫన్ అందిస్తుంది. అజయ్ అరసాడ మ్యూజిక్ వింటే నాకు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గుర్తొస్తాడు. ఈ సిరీస్ కోసం మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. డాల్బీ సౌండ్ లో ఈ సిరీస్ చేశాం. మంచి కంటెంట్ ఉంటే వెంటనే ఓకే చెప్పి సపోర్ట్ చేసే ఓటీటీ ఆహా. డిసెంబర్ 12న "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 2 చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. "త్రీ రోజెస్" సీజన్ 3 కూడా ఉంటుంది. ఆ సీజన్ ను సినిమాలా రిలీజ్ చేస్తాం. అన్నారు.
 

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారు

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారుతెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను వివరిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)ను విడుదల చేసింది. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించే విధానాలను జీవో నిర్దేశిస్తుంది. ఇంకా మొత్తం కోటా 50 శాతం మించకూడదని నిర్దేశిస్తుంది. మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వార్డు సభ్యులకు రిజర్వేషన్లు కుల జనాభా లెక్కల డేటా ఆధారంగా కేటాయించబడతాయి.

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?

పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిది ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించిన వొదిన, ఎందుకు?మరిది పెళ్లి కొన్ని రోజుల్లో జరుగబోతోంది. పెళ్లి చేసుకునేందుకు సదరు మరిది ఇంటికి వచ్చాడు. పెళ్లి పనుల్లో ఎవరి హడావుడిలో వారున్నారు. ఇంతలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న మరిదిని అతడి వొదిన పిలిచింది. అతడిని గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లి కత్తితో అతడి ప్రైవేట్ పార్టును కత్తిరించేసింది. ఈ దారుణానికి ఆమె ఎందుకు పాల్పడింది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఆగ్రాకు చెందిన యోగేష్ అనే యువకుడు ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలోని ఓ సిమెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా వున్నాడు. నవంబరు నెలలో అతడికి పెళ్లి చేయాలని పెద్దలు నిశ్చయించారు. దాంతో అతడు సెలవు పెట్టి వచ్చాడు.

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లి

Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లికరీంనగర్ జిల్లాలో పిల్లల అక్రమ రవాణా కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కరీంనగర్‌లో ఒక యువతి తన ఏడు రోజుల శిశువును రూ.6 లక్షలకు విక్రయించిందని ఆరోపించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ నివాసి అయిన ఆ మహిళ ఒక యువకుడితో సంబంధం కలిగి ఉంది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి చేతిలో మోసపోయింది. ప్రసవించిన తర్వాత, బిడ్డను పెంచడానికి తనకు ఆర్థిక స్తోమత లేదని ఆమె పేర్కొంది. దీంతో నవజాత శిశువును అమ్మాలని నిర్ణయించుకుంది.

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)

సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? ఐ బొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు: తీన్మార్ మల్లన్న షాకింగ్ కామెంట్స్ (video)ఐబొమ్మ రవి దమ్మున్నోడు అంటూ కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... ఐబొమ్మ రవి భార్య హింట్ ఇస్తేనే సీపీ సజ్జనార్ ఐబొమ్మ రవిని పట్టుకున్నారు లేదంటే పోలీసుల ఆల్సేషియన్ కుక్కలు కూడా అతడిని పట్టుకునేవి కావు. వంద రూపాయల టిక్కెట్టును వేలల్లో అమ్ముకునే సినిమా వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా? పోలీసులకు సవాల్ విసిరితే ఏమవుతుందోనని సినిమా వాళ్లను పక్కన పెట్టుకుని సినిమా డైలాగులు కొట్టడం మానుకోవాలి. సజ్జనార్ ఇకనైనా రియాల్టీకి రావాలి, నువ్వు చేసేవన్నీ ఫేక్ ఎన్ కౌంటర్లే. దమ్ముంటే సైబర్ క్రైంలను ఆపు. సైబర్ క్రైమ్ మోసాలు విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి.

G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం.. జోహెన్స్‌బర్గ్‌లో ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం (video)

G20 శిఖరాగ్ర సమావేశం.. జోహెన్స్‌బర్గ్‌లో ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం (video)ప్రపంచ అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ అంతరాల మధ్య ఏర్పడిన G20 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో అడుగుపెట్టారు. దక్షిణాఫ్రికా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ ఇద్దరూ ఈ సదస్సు హాజరు కావట్లేదు. ఈ సందర్భంగా జోహెన్స్‌బర్గ్

Watch More Videos

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com