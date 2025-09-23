మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (10:52 IST)

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణు

పలు భిన్నమైన కథలతో వెండితెరపై కనిపించిన కథానాయకుడు సామజరవనగమన వంటి ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంటతో అలరించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత చిత్రాలు సాదాసీదాగా సాగినవే. కాగా, ఈసారి శ్రీ విష్ణు గన్స్, ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో ఓ చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, గన్స్, గ్రనైడ్, రోజ్ ఫ్లవర్స్, ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో డిజైన్ చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో కూడిన వీడియో చాలా క్యురియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది.
 
హీరో శ్రీ విష్ణు, జానకిరామ్ మారెళ్ల, కోన వెంకట్ ప్రజెంట్స్, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ కొత్త సినిమా అక్టోబర్ 2న టైటిల్ ప్రకటించనున్నారు.  కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు హీరోగా జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రూపొందుతోంది. స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కోనవెంకట్ సమర్పిస్తున్నారు.
  సినిమా టైటిల్ ని దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 2న అనౌన్స్ చేయనున్నారు.  
 
ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్, రాధికా శరత్‌కుమార్, షైన్ టామ్ చావ్కో, ఉపేంద్ర లిమాయే, శత్రు, సాయిచంద్, బ్రహ్మాజీ, కమెడియన్ సత్య, రెడిన్ కింగ్స్లీకీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. సాయి శ్రీరామ్ డీవోపీ, ఛోటా కె ప్రసాద్ ఎడిటర్.  
 
నటీనటులు: శ్రీ విష్ణు, మహిమా నంబియార్, రాధికా శరత్‌కుమార్, షైన్ టామ్ చావ్కో, ఉపేంద్ర లిమాయే, శత్రు, సాయిచంద్, బ్రహ్మాజీ, ప్రభాస్ శ్రీను, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, కమెడియన్ సత్య, కమెడియన్ సుదర్శన్, రెడిన్ కింగ్స్లీ, రఘు బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, సునైనా, బుల్లిరాజు, ముక్కు అవినాష్

రూ.150 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి రాష్ట్ర గ్రంథాలయం.. 24 నెలల్లో పూర్తవుతుంది.. నారా లోకేష్

రూ.150 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి రాష్ట్ర గ్రంథాలయం.. 24 నెలల్లో పూర్తవుతుంది.. నారా లోకేష్రాష్ట్ర గ్రంథాలయ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రణాళికను ప్రకటించారు. విద్యా మౌలిక సదుపాయాలలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా అమరావతిలో రూ.150 కోట్లతో ప్రపంచ స్థాయి రాష్ట్ర గ్రంథాలయం 24 నెలల్లో పూర్తవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. అమరావతి గ్రంథాలయ ప్రాజెక్టు కోసం శోభా డెవలపర్స్ రూ.100 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. విశాఖపట్నంలో రూ.20 కోట్లతో ఒక నమూనా గ్రంథాలయం నిర్మిస్తున్నారు. మంగళగిరిలో మరొకటి అక్టోబర్ నాటికి ప్రారంభించనున్నారు. 175 నియోజకవర్గాల్లోనూ మోడల్ గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.

Afghan Boy: కాబూల్ నుంచి ఓ బాలుడు ఢిల్లీకి ల్యాండ్ అయ్యాడు.. ల్యాండింగ్ గేర్‌లో దాక్కుని?

Afghan Boy: కాబూల్ నుంచి ఓ బాలుడు ఢిల్లీకి ల్యాండ్ అయ్యాడు.. ల్యాండింగ్ గేర్‌లో దాక్కుని?కాబూల్ నుంచి ఓ బాలుడు ఢిల్లీకి ల్యాండ్ అయ్యాడు. కాబూల్ నుండి బయలుదేరిన విమానం ల్యాండింగ్ గేర్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లోకి ఎలాగోలా ప్రవేశించిన, 13 ఏళ్ల ఆఫ్ఘన్ బాలుడు.. ఢిల్లీకి తీసుకువచ్చిందని అధికారిక వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కేఏఎం ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం నంబర్ ఆర్‌క్యూ-4401 2 గంటల ప్రయాణం తర్వాత ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ (IGI) విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

దిగివచ్చిన ట్రంప్ సర్కారు.. కీలక రంగాలపై వీసా ఫీజు తగ్గింపు

దిగివచ్చిన ట్రంప్ సర్కారు.. కీలక రంగాలపై వీసా ఫీజు తగ్గింపుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు పెంచిన హెచ్1బీ వీసా ఫీజుపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా టెక్ కంపెనీల నుంచి ప్రతిఘటన ఎదురవుతోంది. ఈ ఫీజు పెంపు కారణంగా తమపై 1.23 లక్షల కోట్ల భారం పడుతుందంటూ గగ్గోలు పెట్టాయి. దీంతో ట్రంప్ సర్కారు దిగివచ్చింది. కీలక రంగాల్లో హెచ్1బీ వీసా ఫీజును తగ్గించింది.

తిరుమల పరకామణి వివాదం.. సుప్రీం నేతృత్వంలో జ్యూడీషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి..?

తిరుమల పరకామణి వివాదం.. సుప్రీం నేతృత్వంలో జ్యూడీషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి..?తిరుమల పరకామణి వివాదంపై దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్టింగ్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో జ్యుడీషియల్ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ వైఎస్‌ఆర్‌సికి చెందిన తిరుపతి ఎంపి డాక్టర్ మద్దిల గురుమూర్తి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి భూషణ్ రామకృష్ణ గవై, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు. విశ్వసనీయమైన ఆధారాలు లేదా నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొంగతనం, ఆలయ ప్రసాదాల దుర్వినియోగం గురించి ఆధారాలు లేని వాదనలు చేస్తోందని డాక్టర్ గురుమూర్తి ఆరోపించారు.

సీనియర్ విద్యార్థులకు బార్ బిల్లు కట్టలేక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

సీనియర్ విద్యార్థులకు బార్ బిల్లు కట్టలేక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యతెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సీనియర్ విద్యార్థులు బారుకెళ్ళి సేవించిన మద్యానికి బిల్లు చెల్లించలేక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. పైగా, సీనియర్ వేధింపులు మరింత ఎక్కువ కావడం, వారంతా కలిసి అవమానించడంతో అర్థాంతరంగా తనువు చాలించాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.
