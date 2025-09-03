Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు
కొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్
Sri Vishnu, Mouli Tanuj, Shivani Nagaram, Sai Marthand
చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
మౌళి తనుజ్, శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ లిటిల్ హార్ట్స్. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. ఈ సినిమాను నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నెల 5న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హీరో శ్రీవిష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరో శ్రీ విష్ణు మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయి మీ అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి. మౌళి గురించి మన వాళ్లు చెప్పారు. అతని బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిశాక వాళ్లు చెప్పింది నిజమేనని అర్థమైంది. ఈటీవీ వాళ్లు ఈ మధ్య సరికొత్త కంటెంట్ అందిస్తున్నారు. మేము గతంలో ఏదైనా సినిమా చేస్తే రిలీజ్ కోసం సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు గారి దగ్గరకు వెళ్లేవాళ్లం. ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ గారు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని చూడకుండా కంటెంట్ బాగుంటే రిలీజ్ చేస్తున్నారు, ఆ సినిమాను బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. పెద్ద సినిమాలతో పాటు చిన్న చిత్రాలూ మీరు రిలీజ్ చేయాలని కోరుతున్నా. ఇలాంటి కొత్త టీమ్ నుంచే ఎవరైనా పాపులర్ కావొచ్చు. మీమర్స్ వల్లే మన స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంటుంది. అలాంటి మీ మధ్య నుంచి వచ్చిన డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ కు మీ సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
హీరోయిన్ శివానీ నాగరం మాట్లాడుతూ - అఖిల్ క్యారెక్టర్ తో మౌళి గుర్తుండిపోతాడు. మార్నింగ్ షో చూసిన వాళ్లు తప్పకుండా ఈవెనింగ్ షోకు తమ ఫ్యామిలీతో వెళ్తారు. మంచి మూవీ రూపొందించిన డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ కు థ్యాంక్స్. అలాగే వంశీ నందిపాటి గారు, బన్నీ వాస్ గారు గ్రాండ్ గా మా మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్లిద్దరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
హీరో మౌళి తనూజ్ మాట్లాడుతూ - కొందరు సోషల్ మీడియాలో కావాలనే మా మూవీని నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాస్తున్నారు. మా సినిమాను బాయ్ కాట్ చేయాలని అంటున్నారు. ఎప్పుడో నేను ఎవరినో ఏదో అన్నానని, వారి మీద కామెంట్ చేశానని చెబుతూ లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీకి నెగిటివ్ చేస్తున్నారు. వీళ్లు మనలో ఒకరు ఎదుగుతుంటే కాళ్లు పట్టి కిందకు లాగే టైప్ మనుషులు. మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నా. మిమ్మల్ని మా మూవీ ద్వారా నవ్విస్తా, మీ మనసులు గెలుచుకుంటా. మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి మా సినిమాకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేసేలా చేస్తాం. సో తప్పకుండా మా సినిమా చూసేందుకు థియేటర్స్ కు రావాలని కోరుతున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ బన్నీవాస్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా ఎంత నచ్చితే నేను నా బ్యానర్ నుంచి ఫస్ట్ మూవీగా తీసుకొస్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి. కంటెంట్ నచ్చితే తప్పకుండా చూస్తారు. లిటిల్ హార్ట్స్ చూసిన వారికి మా మౌళి బాగా నచ్చేస్తాడు. ఒక యంగ్ టీమ్ కు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వర్క్ చేయిస్తే ఎలాంటి మంచి ఔట్ పుట్ వస్తుందో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తో తెలుస్తోంది. ఈటీవీ విన్ నుంచి ఇటీవల క్రియేటివ్ కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలో వస్తున్న మూవీనే లిటిల్ హార్ట్స్. ఈ సినిమాకు ఏమాత్రం క్రెడిట్ వచ్చినా అది ఆదిత్య హాసన్ కు, ఈటీవీ విన్ వారికే దక్కాలి. వాళ్లు సినిమా చేసి మా దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు. సాయి మార్తాండ్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా తను అనుకున్నట్లు సినిమాను రూపొందించాడు. కొన్ని డైలాగ్స్ నా సూచనలు గౌరవించి రిమూవ్ చేశాడు. మనసులో అనుకున్నది ప్రేక్షకులకు చెప్పాలని ప్రయత్నించాడు డైరెక్టర్. అతనికి మంచి ప్యూచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. నాకు అనిల్ రావిపూడి గారు, శ్రీవిష్ణు గారి కామెడీ అంటే ఇష్టం. ఆయన ఈ రోజు మా ఈవెంట్ కు రావడం హ్యాపీగా ఉంది. "లిటిల్ హార్ట్స్" టీమ్ అందరికీ గొప్ప సక్సెస్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.