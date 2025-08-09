సూపర్ స్టార్ తెలుగు సినిమాకు గర్వకారణం అంటు దీవెనలు ఇచ్చిన మెగాస్టార్
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు
పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సినీపరిశ్రమలో ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో సందడి చేశారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన అతడు సినిమా రీరిలీజ్ సందర్బంగా సంగీత దర్శకుడు థమన్ కూడా గతంలో మహేష్ బాబుతో వున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఎన్.టి.ఆర్. కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇంకా కిరణ్ అబ్బవరం, దిల్ రాజు నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఇక చిరంజీవి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు సందేశంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 50 ఏళ్ళ మహేష్ బాబుకు ఆశీస్సులంటూ దీవెనలు పలికారు. X కి తీసుకెళ్తూ, చిరంజీవి ఇలా వ్రాశాడు: “హ్యాపీ హ్యాపీ 50వ, నా ప్రియమైన SSMB. మీరు తెలుగు సినిమాకు గర్వకారణం, దాటి జయించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం మీరు చిన్నవారవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మీకు అద్భుతమైన సంవత్సరం మరియు చాలా, చాలా సంతోషకరమైన రాబడిని కోరుకుంటున్నాను!”
ఇదిలా వుండగా, మహేష్ బాబు తాజా సినిమా ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి హై-బడ్జెట్ జంగిల్ అడ్వెంచర్లో కనిపిస్తారు, చిరంజీవి రాబోయే విడుదల విశ్వంభర, ఇది వస్సిష్ట దర్శకత్వం వహించిన ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా.