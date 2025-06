Trisha: కాలేజీలో మహేష్ బాబుతో హాయ్-బై అనుకునేవాళ్లం.. కలిసి నటిస్తామని అనుకోలేదు.. త్రిష

ఇంకా త్రిష మాట్లాడుతూ.. "మహేష్ చెన్నైలో కాలేజీ విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు మొదట కలిశాము. అప్పట్లో అది కేవలం "హాయ్-బై" రకమైన స్నేహం. మేము కలిసి సినిమాల్లో పని చేస్తామని ఊహించలేదు. అలాగే షూటింగ్ సెట్‌లో మహేష్ చాలా కష్టపడి పనిచేసేవాడు. అతను తెల్లవారుజాము నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు సెట్‌లో ఉంటాడు. అతని అంకితభావాన్ని చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా బాధగా అనిపించింది. అతను తన కారవాన్‌కి కూడా వెళ్ళడు. మానిటర్ ముందు కూర్చుని, ప్రతి సన్నివేశాన్ని శ్రద్ధగా చూసేవాడు. అది నన్ను, హాస్యనటులను లేదా ఇతర సిబ్బందిని ఆశ్చర్యపరిచింది." అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

ఇంకా అతడు సినిమాలో మహేష్ బాబుతో త్రిష కెమిస్ట్రీపై మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా ఎప్పటికీ అభిమానుల ఫేవరేట్ అంటూ చెప్పింది. అయితే సైనికుడు యాక్షన్-ఆధారిత కథనంలో మహేష్ రాణించాడని త్రిష వెల్లడించింది. కాగా.. ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నాగార్జున, వెంకటేష్, బాలకృష్ణ వంటి అగ్ర తెలుగు తారలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న త్రిష, టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది.

ప్రస్తుతం, త్రిష రెండు ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేస్తోంది. ఇందులో మెగా స్టార్ చిరంజీవి సోషియో-ఫాంటసీ చిత్రం విశ్వంభర వుంది. అలాగే కోలీవుడ్‌లో సూర్యతో రాబోయే చిత్రం కరుప్పులో కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమాకు ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు. దశాబ్దాల కెరీర్‌తో, త్రిష దక్షిణ భారత సినిమాలో అత్యంత గౌరవనీయమైన, అభిమానులతో ఆరాధించబడిన నటీమణులలో ఒకరిగా మిగిలిపోయింది.

Mahesh Babu and Trisha's pairing in #Athadu is effortlessly charming, filled with subtle chemistry and quiet romance. Their love story isn't loud or dramatic; it unfolds gently, like a soft breeze that carries unspoken emotions.