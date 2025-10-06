Amaravati: అమరావతిలో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం.. అక్టోబర్ 13న ప్రారంభం
అమరావతి రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (సీఆర్డీఏ) ప్రధాన కార్యాలయాన్ని అక్టోబర్ 13న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సీఆర్డీఏ ప్రారంభోత్సవం మొదట ఆగస్టు 15న జరగాల్సి ఉండగా, తరువాత దసరాకు మార్చారు. అయితే, నిరంతర వర్షాలు, నాణ్యత తనిఖీలు ప్రాజెక్టును మరింత ఆలస్యం చేశాయి.
అధికారులు ప్రస్తుతం అక్టోబర్ 13ని తుది తేదీగా నిర్ధారించారు. సీఆర్డీఏ కార్యాలయం అమరావతి నిర్మాణం, ప్రణాళికను పర్యవేక్షించడానికి అన్ని మున్సిపల్, హెచ్ఓడీ కార్యాలయాలను ఒకే పైకప్పు క్రిందకు తీసుకువస్తుంది. సీఆర్డీఏ కాంప్లెక్స్ 3 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
మరో 1.6 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అదనపు భవనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదట 2014-2019 మధ్య పూర్తి చేయాలని ప్రణాళిక చేయబడింది కానీ మధ్యలో నిలిచిపోయింది.
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం సీఆర్డీఏ భవనానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది రాజధాని ప్రాంతంలోని అన్ని ప్రధాన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షించడానికి కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఈ సౌకర్యంలో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంటుంది.