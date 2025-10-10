Caught on camera: గుండెపోటుతో ఏఎస్ఐ మృతి.. ఎస్కలేటర్పైకి అడుగుపెట్టేందుకు? (video)
అక్టోబర్ 6 ఉదయం తీస్ హజారీ కోర్టు కాంప్లెక్స్లో ఢిల్లీ పోలీస్ అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఎస్ఐ) గుండెపోటుతో మరణించారు. ఢిల్లీ పోలీస్ సెక్యూరిటీ వింగ్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆ అధికారి ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు కోర్టులో విధుల్లో ఉన్నారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ప్రకారం, కోర్టు ఆవరణలోని ఎస్కలేటర్పైకి అడుగు పెట్టడానికి ముందు ఏఎస్ఐ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు.
పోలీసు సిబ్బంది సహాయం కోసం పరుగెత్తడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు అతను స్పృహ కోల్పోయి నేలపై పడిపోయినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది. ఈ సంఘటన అక్టోబర్ 6న ఉదయం 9:22 గంటలకు జరిగింది. తక్షణ సహాయం అందించినప్పటికీ, అధికారిని తిరిగి బ్రతికించలేకపోయారు.
ఈ విషాద సంఘటన జరిగినప్పుడు ఏఎస్ఐ కోర్టులో తన సాధారణ విధిని నిర్వర్తిస్తున్నారని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ విషయంపై అధికారిక విచారణ జరుగుతోంది.