పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలను రద్దు చేయాలి: శైలజానాథ్
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలను వెంటనే రద్దు చేయాలని మాజీ మంత్రి, సింగనమల నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త సాకే శైలజానాథ్ డిమాండ్ చేశారు. అధికార టీడీపీ భారీ ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడిందని, తాజాగా పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
అనంతపురంలోని వైఎస్ఆర్సిపి కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఇసి), ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడటంలో విఫలమయ్యాయని ఆరోపించారు. బూత్ క్యాప్చర్, పోలింగ్ స్టేషన్ల తరలింపు, వైకాపా ఏజెంట్ల తొలగింపు, ఓటర్లను బెదిరించడం ద్వారా ఈ ప్రక్రియను మోసగించడానికి టీడీపీ సంస్థలను తారుమారు చేసిందని ఆయన ఆరోపించారు.
"నా రాజకీయ జీవితంలో, నేను ఇలాంటి అనైతిక పద్ధతులను ఎప్పుడూ చూడలేదు" అని శైలజానాథ్ అన్నారు. SEC పదే పదే YSRCP ఫిర్యాదులను పట్టించుకోకపోగా, TDP మద్దతుగల గ్రూపులు నకిలీ ఓటింగ్కు పోలీసులు దోహదపడ్డారని శైలజానాథ్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే గ్రామాలపై హింసాత్మక దాడులు ప్రారంభమయ్యాయని, కమిషన్ "చూడకుండా ఉండి," ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కడానికి అనుమతించిందని ఆయన ఆరోపించారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసి, పౌరులలో భయాన్ని సృష్టిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ లాభం కోసం వర్గపోరును పునరుజ్జీవింపజేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, ఇటువంటి వ్యూహాలు గ్రామాల్లో శాంతికి, యువత భవిష్యత్తుకు ముప్పు కలిగిస్తాయని శైలజానాథ్ హెచ్చరించారు.