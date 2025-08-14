YSRCP: జెడ్పిటిసి ఉప ఎన్నికలు: వైకాపా పిటిషన్ను కొట్టివేసిన ఏపీ హైకోర్టు
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పిటిసి ఉప ఎన్నికల ఫలితాలను సవాలు చేస్తూ వైఎస్ఆర్సిపి దాఖలు చేసిన లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఎన్నికల సమయంలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ పులివెందులలోని 15 బూత్లలో, ఒంటిమిట్టలోని 30 బూత్లలో తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆ పార్టీ అభ్యర్థించింది.
విచారణ సందర్భంగా, రీపోలింగ్ ఎన్నికల కమిషన్ అధికారం కిందకు వస్తుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల ప్రక్రియ సమగ్రతను సమర్థిస్తూ, కమిషన్ పరిధిలోని విషయాలలో న్యాయవ్యవస్థ జోక్యం చేసుకోదని స్పష్టం చేసింది. రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ వైఎస్ఆర్సిపి ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
పులివెందులలో, టిడిపి మద్దతుగల మారెడ్డి లతారెడ్డి 6,053 ఓట్లతో గెలుపొందగా, వైఎస్ఆర్సిపి అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డి కేవలం 683 ఓట్లతో గెలిచారు. కాంగ్రెస్, ఇతర పోటీదారులు 100 కంటే తక్కువ ఓట్లు పొందారు. 74 శాతం ఓట్లు ఓటేశారు. ఒంటిమిట్టలో, టిడిపి అభ్యర్థి ముద్దుకృష్ణారెడ్డి 12,780 ఓట్లు సాధించి, వైఎస్ఆర్సిపికి చెందిన ఇరగంరెడ్డి సుబ్బారెడ్డిని ఓడించారు.
ఈ ఫలితాలు అధికార పార్టీకి బలమైన స్థానాల్లో గణనీయమైన ఎదురుదెబ్బను తెచ్చిపెట్టాయి. పోలింగ్ బూత్లను మార్చడం, టిడిపి చేసిన రిగ్గింగ్ వారి ఓటమికి దోహదపడ్డాయని వైకాపా ఆరోపించింది. అయితే, ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా, ఎన్నికల కమిషన్ చట్రంలోనే జరిగాయని హైకోర్టు తీర్పు ధృవీకరించింది.