తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు.. కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరంటే?
తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కుల గణన నిర్వహించిన తర్వాత, తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ)లకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.
ఈ రిజర్వేషన్లకు చట్టపరమైన ఆమోదం పొందేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. తాజా పరిణామంలో, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి మద్దతు స్థావరాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి బీసీ సమాజం నుండి మరొక ఉప ముఖ్యమంత్రిని నియమించాలని యోచిస్తోందని బలమైన చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం, భట్టి విక్రమార్క షెడ్యూల్డ్ కులాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేస్తున్నారు. కేబినెట్లోని ఇతర ప్రముఖ మంత్రులలో దామోదర్ రాజనరసింహ, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, వివేక్ వెంకటస్వామి ఉన్నారు. బీసీ వర్గం నుండి, పొన్నం ప్రభాకర్, వాకాటి శ్రీహరి, కొండా సురేఖ ఇప్పటికే మంత్రులుగా పనిచేస్తున్నారు.
పార్టీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే ఎన్నికలకు ముందు బీసీ, ఎస్సీ ఓటు స్థావరాన్ని బలోపేతం చేయడానికి టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ను కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమించాలని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ తీవ్రంగా పరిశీలిస్తోంది. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ను డిప్యూటీ సీఎం పదవికి నియమిస్తే, దానికి కొత్త తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (టిపిసిసి) అధ్యక్షుడిని నియమించాల్సి ఉంటుంది. పొన్నం ప్రభాకర్కు తదుపరి టిపిసిసి చీఫ్గా బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చనే ఊహాగానాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
రాబోయే స్థానిక సంస్థలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కీలక వర్గాలు పార్టీకి విధేయులుగా ఉండేలా చూసుకుంటూ, క్యాబినెట్లో కుల ప్రాతినిధ్యాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి కాంగ్రెస్ విస్తృత వ్యూహంలో ఈ చర్య భాగమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.