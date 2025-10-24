కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై ప్రధాని, రాష్ట్రపతి దిగ్భ్రాంతి.. రూ.2లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా
ఆంధ్రప్రదేశ్ బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో 11 మంది మృతి చెందడం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రెండు లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలులో వోల్వో బస్సు ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగిన కనీసం 11 మంది మరణించారు.
హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న బస్సులో దాదాపు 40 మంది ఉన్నారు. ఈ బస్సు ప్రమాదం జిల్లాలోని ఉల్లిందకొండ సమీపంలో జరిగింది. విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ప్రమాదం కారణంగా ప్రాణనష్టం సంభవించడం చాలా బాధాకరం. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత ప్రజలు, వారి కుటుంబాలతో నా ఆలోచనలు ఉన్నాయి.
గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. మృతుల బంధువులకు పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ నుండి రూ. రెండు లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రకటించింది. గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఇవ్వబడుతుంది. అంతకుముందు, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపాధ్యక్షుడు సి.పి. రాధాకృష్ణన్ కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.