గురువారం, 6 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (10:25 IST)

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసిన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు.. హనుమంతుడి పచ్చబొట్టు (video)

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన నివాసంలో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును కలిశారు. వరల్డ్ కప్‌లో వరుసగా అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో కప్ గెలుచుకున్న జట్టును ఆయన ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా 2017 ప్రపంచ కప్ తర్వాత మోదీతో జరిగిన తొలి సమావేశాన్ని కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ గుర్తుచేసుకుంటూ, జట్టు అప్పుడు ట్రోఫీ లేకుండా వచ్చిందని, ప్రస్తుతం కప్ గెలిచామని తెలిపింది. 
 
వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన మాట్లాడుతూ, ప్రధానమంత్రి మాటలు ప్రేరణ ఇచ్చాయని చెప్పింది. నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి భారత మహిళా క్రికెట్‌కు వన్డే ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా తన తొలి ప్రపంచ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న రెండు రోజుల తర్వాత, హర్మన్‌ప్రీత్ నేతృత్వంలోని జట్టు మంగళవారం సాయంత్రం ఈ సమావేశానికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి చేరుకుంది.  
 
ప్రధానమంత్రి తన జై శ్రీరామ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ బయో, ఆమె చేతిపై హనుమంతుడి పచ్చబొట్టు గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, దీప్తి నవ్వుతూ, అవి తనకు బలాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పింది. అనంతరం భారత ఆటగాళ్లతో మోదీ ముచ్చటించారు. ఫైనల్ బంతిని హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ జేబులో వేసుకోవడం గురించి మోదీ ప్రస్తావించగా.. అదృష్టవశాత్తు బంతి తన దగ్గరకు వచ్చిందని ఆమె బదులిచ్చింది. ఫిట్ ఇండియా సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా క్రికెటర్లను మోదీ కోరారు. దేశం ఊబకాయ సమస్య పెరిగిపోతుండడంపై ఆయన తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు.. ఆ గిరిజన గ్రామంలో పవన్ వల్ల విద్యుత్ వచ్చింది..అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడవుల్లో గూడెం అనే చిన్న గిరిజన గ్రామం ఉంది. అనంతగిరి మండలంలోని రోంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో కేవలం 17 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మండల కేంద్రం నుండి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు, ఈ ఇళ్లలో విద్యుత్తు లేదు. దశాబ్దాలుగా, గ్రామస్తులు ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా, పూర్తి చీకటిలో నివసించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)

ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో కాలి బూడిదైన ఆర్టీసీ బస్సు.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది? (video)విశాఖపట్నం నుండి జైపూర్ వెళ్తున్న ఒడిశా ఆర్టీసీ బస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా ఘాట్ రోడ్డులో మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో జరగబోయే విషాద సంఘటన తృటిలో తప్పింది. గురువారం ఉదయం ఒడ్డవలస గ్రామంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తత కారణంగా, బస్సును వెంటనే ఆపేశారు. భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులను సురక్షితంగా తరలించడానికి వీలు కల్పించారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. సకాలంలో తీసుకున్న చర్య వల్ల పెద్ద విపత్తు తప్పింది. ప్రయాణికులు కిందకు దిగిన కొన్ని క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, చూస్తుండగానే కాలిబూడిదైంది.

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడు

Tea Biscuit: టీతో పాటు బిస్కెట్ టేస్టుగా లేదని.. టీ షాపు ఓనర్‌ని చంపేశాడుచిన్న చిన్న కారణాలకే హత్యలు చేసే వారు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణికావేశంలో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా బిస్కెట్ రుచిగా లేదని ఓ టీ షాపు ఓనర్‌ని ఓ కస్టమర్ హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 4న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని తూర్పు బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని రైనాలోని ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో జరిగింది. కస్టమర్ చేసిన దాడికి టీ దుకాణం యజమాని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించడంతో బుధవారం పోలీసులు హుస్సేన్ మొల్లాను అరెస్టు చేశారు. మృతుడిని వృత్తిరీత్యా టీ అమ్మేవాడు, రైనాలోని మచ్ఖండ గ్రామానికి చెందిన ఫరీద్ అలీ షేక్ (50) గా గుర్తించారు. అతని టీ దుకాణం ఖలేర్‌పూల్ ప్రాంతంలో ఉంది.

Bihar Assembly Polls: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. మొదటి దశ ఎన్నికలు ప్రారంభం

Bihar Assembly Polls: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. మొదటి దశ ఎన్నికలు ప్రారంభంబీహార్‌లో 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ గురువారం ఉదయం 7:00 గంటలకు రాష్ట్రంలోని 243 స్థానాల్లోని 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాలలో ప్రారంభమైంది. దాదాపు 3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది.

నడిరోడ్డుపైనే దేశాధ్యక్షురాలిని వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు (video)

నడిరోడ్డుపైనే దేశాధ్యక్షురాలిని వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు (video)నడిరోడ్డు పైనే మెక్సికో దేశాధ్యక్షురాలు లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనతో అక్కడి వారంతా షాక్ తిన్నారు. అసలేం జరిగిందంటే... మంగళవారం నాడు మెక్సికో దేశాధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్బామ్ ఓ బహిరంగ కార్యక్రమంలో ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇలా ఆమె మాట్లాడుతున్న సమయంలో వెనుక నుంచి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఆమెపై చేయి వేసి ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు. వెంటనే స్పందించిన భద్రతా సిబ్బంది అతడిని పక్కకి నెట్టారు. ఐనప్పటికీ అతడు వెనక్కి తగ్గకపోగా ఆమెను చేతులతో తాకరాని చోట అసభ్యంగా తాకే ప్రయత్నం చేసాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Chinmayi: సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన చిన్మయి శ్రీపాద

Chinmayi: సజ్జనార్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన చిన్మయి శ్రీపాదసింగర్ చిన్మయిపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. ఆమె భర్త రాహుల్ రవీంద్రన్ రీసెంట్‌గా తాళిపై చేసిన కామెంట్స్ వ్యవహారంలో ఈ దంపతులపై ట్రోలింగ్ సాగగా... ఆమె రియాక్ట్ అయ్యారు. తనపై వేధింపుల కామెంట్స్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సీపీ సజ్జనార్‌ను ట్యాగ్ చేశారు. దీనిపై వి.సి. సజ్జనార్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్, హైదరాబాద్ పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను ట్యాగ్ చేసి చర్య తీసుకోవాలని కోరారు.

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?గబ్బర్ సింగ్ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఏదైన సినిమా వేడుకకు వెళితే అక్కడ ఆవేశంగా తన దైన శైలిలో మాట్లాడతాడు. అలాంటిదే రెండు రోజులనాడు కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కె రాంప్ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో ఆయన మాట్లాడారు. కిరణ్ ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. ఆ క్రమంలో చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని వచ్చాడని అన్నారు. అలాంటి అందరూ తీసుకోవాలంటూ.. ఒక్క సక్సెస్ రాగానే హీరోలంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అనేది చెప్పేశారు.

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్అఖిల్, తేజస్విని జంటగా నటిస్తున్న సినిమా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, మాన్ సూన్స్ టేల్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న సినిమాను వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సాంగ్ ను మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ విడుదల చేసింది.

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదల

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదలప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా డీయస్ ఈరే. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందింది. 'భూత కాలం', 'భ్రమ యుగం' ఫేమ్ రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.
