ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిసిన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు.. హనుమంతుడి పచ్చబొట్టు (video)
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన నివాసంలో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును కలిశారు. వరల్డ్ కప్లో వరుసగా అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో కప్ గెలుచుకున్న జట్టును ఆయన ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా 2017 ప్రపంచ కప్ తర్వాత మోదీతో జరిగిన తొలి సమావేశాన్ని కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ గుర్తుచేసుకుంటూ, జట్టు అప్పుడు ట్రోఫీ లేకుండా వచ్చిందని, ప్రస్తుతం కప్ గెలిచామని తెలిపింది.
వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన మాట్లాడుతూ, ప్రధానమంత్రి మాటలు ప్రేరణ ఇచ్చాయని చెప్పింది. నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి భారత మహిళా క్రికెట్కు వన్డే ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకోవడం ద్వారా తన తొలి ప్రపంచ టైటిల్ను గెలుచుకున్న రెండు రోజుల తర్వాత, హర్మన్ప్రీత్ నేతృత్వంలోని జట్టు మంగళవారం సాయంత్రం ఈ సమావేశానికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి చేరుకుంది.
ప్రధానమంత్రి తన జై శ్రీరామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో, ఆమె చేతిపై హనుమంతుడి పచ్చబొట్టు గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, దీప్తి నవ్వుతూ, అవి తనకు బలాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పింది. అనంతరం భారత ఆటగాళ్లతో మోదీ ముచ్చటించారు. ఫైనల్ బంతిని హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ జేబులో వేసుకోవడం గురించి మోదీ ప్రస్తావించగా.. అదృష్టవశాత్తు బంతి తన దగ్గరకు వచ్చిందని ఆమె బదులిచ్చింది. ఫిట్ ఇండియా సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా క్రికెటర్లను మోదీ కోరారు. దేశం ఊబకాయ సమస్య పెరిగిపోతుండడంపై ఆయన తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.