ప్రజా దర్బార్.. క్యూలైన్లలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలు.. నారా లోకేష్ వార్నింగ్.. ఎవరికి?
రాజకీయ నేతలు చాలామటుకు జనాల్లో తిరిగేందుకు పెద్దగా సమయం కేటాయించరు. అయితే మంత్రి నారా లోకేష్ దీనికి మినహాయింపుగా కనిపిస్తారు. ప్రజల పట్ల నారా లోకేష్ వినయం ప్రదర్శిస్తారు. ఇటీవల, లోకేష్ మంగళగిరిలోని టిడిపి కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. అక్కడ భారీ సంఖ్యలో జనం తమ ఫిర్యాదులతో వచ్చారు. క్యూలైన్లలో చాలా కాలం పాటు వేచి వుండి మరీ ఆయనను కలిశారు.
అందరినీ కలిసేందుకు దాదాపు నాలుగు గంటలు పట్టింది. పెద్ద సంఖ్యలో జనం ఉన్నారని గొప్పలు చెప్పుకునే చాలా మంది రాజకీయ నాయకుల మాదిరిగా కాకుండా, లోకేష్ వేరే విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రజా సమస్యలు ఇలా ఎందుకు పేరుకుపోయాయని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఫిర్యాదుల సమావేశాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించనందుకు స్థానిక నాయకులను నారా లోకేష్ మందలించారు. జనసమూహం పరిమాణంపై కాదు, ప్రజల చేతుల్లో ఉన్న ఫిర్యాదు పత్రాలపై దృష్టి పెట్టారు. ఆయన మాటలు పౌరులను తన కోసం వేచి ఉన్న అనుచరులుగా కాకుండా పరిష్కారాల కోసం వేచి ఉన్న వ్యక్తులుగా చూసే స్థిరపడిన మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
"మీరు ఫిర్యాదుల కార్యక్రమాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తే, ఈ రోజు చాలా మంది వచ్చేవారు కాదు" అని లోకేష్ తన బృందానికి చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజలతో కనెక్ట్ అవ్వని నాయకులు తమ ఎమ్మెల్యే, మంత్రి పదవులను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని కూడా ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో వారానికొకసారి ప్రజా దర్బార్లు నిర్వహించాలని నారా లోకేష్ అన్ని టీడీపీ నాయకులను ఆదేశించారు. ప్రతి ఒక్కరి పురోగతిని తాను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తానని చెప్పారు.