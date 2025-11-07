బార్బర్ షాపులో వ్యక్తికి మెడ తిప్పుతూ మసాజ్, పక్షవాతం వచ్చేస్తుందా? (video)
సుశిక్షితులైన వారితో కాకుండా ఎవరుబడితే వారితో మర్దన చేయించుకున్నా, లేదంటే వళ్లు నొప్పులుగా వున్నాయనో, మెడ నొప్పిగా వుందనో కాస్త నొక్కమని చెబితే తేడా వస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధింది ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. బార్బర్ షాపుకి వచ్చిన వ్యక్తి చాలా సరదాగా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. క్షురకుడు ముందుగా అతడి చేతులు నొక్కాడు. ఆ తర్వాత మెడను పట్టుకుని ఒక్కసారిగా గబుక్కున తిప్పాడు.
ఆ వ్యక్తి కాస్త అసౌకర్యానికి గురయ్యాడు. ఇంతలో మళ్లీ గట్టిగా మరోసారి మెడను పట్టుకుని మరోవైపు తిప్పాడు. అంతే... ఆ వ్యక్తి చేయి, కాలు, మూతి వంకర్లు తిరుగుతూ పక్షవాతానికి గురై మాట పడిపోయింది. కుర్చీలో అలా బిగుసుకుపోయాడు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన వైద్య నిపుణులు... ఇలా మర్దనలు చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. సుశిక్షితులైనవారు కాకుండా ఇలాంటివారు చేస్తే ప్రాణానికి ముప్పు ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించారు. కాగా ఇది ఓ స్క్రిప్టెడ్ వీడియా అంటూ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా తేలింది. ఐతే సుశిక్షితులు కాని వారు చేస్తే మాత్రం ఇలాంటి ప్రమాదం లేకపోలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.