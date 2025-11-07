Ragging : విద్యార్థులపై వేధింపులు, ర్యాగింగ్ ఆరోపణలు.. ప్రొఫెసర్ సస్పెండ్
తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (ఎస్వీయూ) మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల వేధింపులు, ర్యాగింగ్ ఆరోపణలపై అంతర్గత దర్యాప్తు తర్వాత సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేసింది. నలుగురు మహిళా విద్యార్థులు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా వివరణాత్మక విచారణ నిర్వహించిన విశ్వవిద్యాలయ యాంటీ-ర్యాగింగ్ కమిటీ బుధవారం తన నివేదికను పరిపాలనకు సమర్పించింది.
దాని సిఫార్సుల మేరకు, వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ నరసింగరావు, రిజిస్ట్రార్ భూపతి నాయుడు గురువారం సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తదుపరి చర్యలు తీసుకునే వరకు ప్రొఫెసర్ను విధుల నుండి తప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఆదేశాలు జారీ చేసిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.
నవంబర్ 3న ప్రొఫెసర్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్లు నిర్వహించే ముసుగులో తమను వేధించాడని, సీనియర్ విద్యార్థులను ర్యాగింగ్లో పాలుపంచుకున్నాడని విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ సమస్య తలెత్తింది. ఈ ఫిర్యాదు కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థి సంఘాల క్యాంపస్ నిరసనకు దారితీసింది. ఆందోళన తర్వాత, ర్యాగింగ్కు సహాయం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ విద్యార్థులను విశ్వవిద్యాలయం సస్పెండ్ చేసింది. పూర్తి దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది.
ఆ సమయంలో న్యూఢిల్లీలో ఉన్న వైస్-ఛాన్సలర్, యాంటీ-ర్యాగింగ్ కమిటీని వెంటనే విచారణ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఇంతలో, ఫిర్యాదుదారులు తమ తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి నాయకులతో కలిసి గురువారం విశ్వవిద్యాలయ పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు.
తమ ఫిర్యాదును ఉపసంహరించుకోవాలని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ప్రస్తుత వాతావరణంలో చదువు కొనసాగించలేమని, భద్రతను నిర్ధారించలేకపోతే బదిలీ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని వారు కోరారు. హాస్టళ్లలో భద్రతను పటిష్టం చేశామని, ఉన్నత విద్యా మండలి మార్గదర్శకత్వం ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు తెలిపారు.