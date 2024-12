ఎలుకలు బాబోయ్.. 15 సార్లు కరిచిన ఎలుకలు.. పదో తరగతి విద్యార్థినికి పక్షవాతం.. (video)

లక్ష్మీ భవాని కీర్తి అనే విద్యార్థిని ప్రతిసారి ఎలుక కాటుకు గురైనప్పుడు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్‌ను వేసినట్లు తెలిసింది. పదే పదే ఎలుకలు కరవడంతో పక్షవాతం వచ్చిందని లక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు విద్యార్థిని ప్రస్తుతం మమత జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉచిత చికిత్స పొందుతోంది. లక్ష్మి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉందని, కోలుకుంటున్నా ఆమె ఇంకా నరాల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతోందని ఆమెకు చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై స్పందించిన మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే టీ హరీశ్‌రావు.. ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల పట్ల కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపిస్తూ సోషల్‌ మీడియా పోస్ట్‌లో విద్యార్థి పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ఘటన అమానవీయమని పేర్కొంటూ.. పదే పదే రేబిస్‌ వ్యాక్సిన్‌లు వేయడంతో కాళ్లు బలహీనంగా మారడంతో విద్యార్థిని ఇప్పుడు దయనీయ స్థితికి చేరుకుందని, సంక్షేమ హాస్టళ్లలో ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు నెలకొనడం తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోందని హరీశ్‌రావు తెలిపారు.

A Xth class student residing at BC Welfare Residential Hostel in #Khammam #Telangana reportedly #BittenByRats 15 times between March & November, and administered anti-rabies vaccine, has been left paralysed in right leg & hand; other students also report rat bites #BeyondShocking pic.twitter.com/dt3qwJQ99b