కావేరి బస్సు బైకును ఢీకొట్టలేదు.. అంతకుముందే అంతా జరిగిపోయింది.. కొత్త కోణం వెల్లడి
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద కేసులో కొత్త కోణాలు బయటపడుతున్నాయి. మొదట వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు ఒక బైకర్ మరణానికి కారణమైందని, ఆయనను ఇప్పుడు శివ శంకర్గా గుర్తించారని వార్తలు వచ్చాయి. గతంలో వచ్చిన నివేదికలు వేగంగా వస్తున్న బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టిందని, దీంతో శివ శంకర్ మరణించాడని సూచించాయి.
అయితే, తాజాగా ప్రమాదంలో గాయపడిన అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలాలు వేరే కథను వెల్లడిస్తున్నాయి. తాజా వెర్షన్ ప్రకారం, ఇద్దరూ మద్యం తాగి ఉన్నారని, కావేరి బస్సు రాకముందే వారు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది. దాదాపు 13 నిమిషాల తర్వాత, వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు, అధిక వేగంతో కదులుతూ, రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైక్ను ఢీకొట్టి దాదాపు 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లింది. దీంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది. తాజా ఆధారాల ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదవుతాయని తెలుస్తోంది.
బంక్లో పెట్రోల్ పోయించిన తర్వాత శివశంకర్ బైక్ నడిపాడు. బైక్ స్కిడ్ అయ్యి రోడ్డు కుడిపక్కనున్న డివైడర్ను ఢీ కొట్టింది. దీంతో శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మరణించగా.. వెనకనున్న ఎర్రిస్వామి స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ క్రమంలోనే అటువైపుగా వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి బస్సు బైక్ను ఢీ కొట్టింది.
శివశంకర్ కింద పడిపోయిన తర్వాత హైవేపై అలాగే బైక్ వుండిపోయింది. దీంతో బస్సు బైకును ఢీకొట్టింది. బైకును వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టి, ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లడంతో పెట్రోల్ ట్యాంకు లీకై మంటలు వ్యాపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం గురించి కొత్తకోణం బయటకు రావడంతో ప్రమాదంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.