శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (11:16 IST)

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. బైకర్ మద్యం మత్తులో వున్నాడట.. బస్సు తలుపులు? (video)

Kurnool Bus Accident
శనివారం కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రమాదానికి ముందు ఒక బైకర్ పెట్రోల్ బంక్‌లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన సిసిటివి ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తోంది. శివశంకర్‌గా గుర్తించబడిన బైకర్, మరో యువకుడితో కలిసి తన వాహనానికి పెట్రోల్ నింపడానికి అక్కడికి వెళ్లినట్లు సమాచారం.
 
ఆ సమయంలో శివశంకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. శుక్రవారం కర్నూలు శివార్లలో జరిగిన విషాదకరమైన బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఆయన కూడా ఉన్నారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు సమీపంలోని జాతీయ రహదారి 44పై హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగడంతో ఇద్దరు పిల్లలు సహా 20 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. 
 
బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది టెక్కీలు వున్నారు. ఈ క్రమంలో బస్సు నడుపుతున్న ఎం. లక్ష్మయ్యతో సహా బస్సులోని ఇద్దరు డ్రైవర్లను అరెస్టు చేశారు. మరో 27 మంది ప్రయాణికులు, వారిలో తొమ్మిది మంది గాయపడ్డారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది బస్సు వెనుక కిటికీల నుండి దూకి తప్పించుకున్నారు. 
 
బైకును బస్సు ఢీకొన్న తర్వాత ప్రధాన తలుపు తెరవలేదని, తప్పించుకోవడానికి పక్క కిటికీలను పగలగొట్టాల్సి వచ్చిందని కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్‌లో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు మీడియాకు తెలిపారు.

Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్నటాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న తమ్మ హిట్‌ సక్సెస్‌ను ఆస్వాదిస్తోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. దీపావళి రోజున విడుదలైన ఈ వాంపైర్ కామెడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆయుష్మాన్ ఖురానా సరసన నటించిన రష్మిక ఇటీవల ముంబైలో ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను పూర్తి చేసింది. శుక్రవారం రాత్రి, నటి ముంబై విమానాశ్రయంలో హైదరాబాద్‌కు వెళుతుండగా కనిపించింది.

Akanda 2: ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. నరుకుతానో నాకే తెలియదు అంటున్న బాలక్రిష్ణ

Akanda 2: ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. నరుకుతానో నాకే తెలియదు అంటున్న బాలక్రిష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న మూవీ అఖండ 2 నుంచి బ్లాస్టింగ్ రోర్ అంటూ ఓ సాలిడ్ అప్డేట్‌ను వదిలారు. ఈ బ్లాస్టింగ్ రోర్ వీడియో గ్లింప్స్‌తో బాలయ్య ప్రతినాయకుడితో వార్నింగ్ ఇస్తూ ఆవేశంగా పలికే డైలాగ్ లు ఆయన ఆయన మార్క్ ను తెలియజేశాయి. సౌండ్ కంట్రోల్ లోపెట్టుకో ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. ఏ సౌండ్ కు నరుకుతానో నాకే తెలియదు కొడకా.. అంటూ వార్నింగ్ తో బాలయ్య గర్జన సింహంలా వినిపించగా, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ, యాక్షన్ బ్లాక్స్ థమన్ సౌండ్ తో అదిరిపోయాయి. చివర్లో ఆయన కాలు మోపగానే గుర్రాలు భయంతో దూకడం పక్కా మాస్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు బోయపాటి.

చెవిటి, మూగ అమ్మాయి ని ప్రేమించే యువకుడి గాథతో మోగ్లీ

చెవిటి, మూగ అమ్మాయి ని ప్రేమించే యువకుడి గాథతో మోగ్లీమోగ్లీ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ సయ్యారేను మేకర్స్ విడుదల చేసి మ్యూజిక్ జర్నీ ప్రారంభించారు. కాల భైరవ ఆర్కెస్ట్రేషన్ తో వినసొంపైన ట్యూన్ ను కంపోజ్ చేశారు. చంద్ర బోస్ హార్ట్ టచ్చింగ్ లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట చెవిటి, మూగ అమ్మాయి, సౌండ్ నిరోధించే డివైజ్ ని ధరించి తన వినికిడి సామర్థ్యాన్ని త్యాగం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్న అబ్బాయి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎమోషనల్ అతను ఆమెకు ఒక లేఖ రాస్తాడు, ఆమెను ప్రేమిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తాడు.

Ram Charan : పెద్ది షూటింగ్ కోసం శ్రీలంకకు బయలుదేరిన రామ్ చరణ్

Ram Charan : పెద్ది షూటింగ్ కోసం శ్రీలంకకు బయలుదేరిన రామ్ చరణ్పెద్ది చిత్రం తదుపరి షెడ్యూల్ శ్రీలంకలో జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. నేడు రామ్ చరణ్ హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో బ్లాక్ లో దిగారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో దర్శకుడు బుజ్జిబాబు, సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. ఇటీవలే బుజ్జిబాబు తిరుపతిలో కూడా సినిమా అప్ డేట్ వివరించారు. శ్రీలంక షెడ్యూల్ తర్వాత మొదటి సింగిల్ ప్రకటన చేస్తామని తెలిపారు.

Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ని ఆహ్వానించిన నారా రోహిత్

Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ని ఆహ్వానించిన నారా రోహిత్హీరో నారా రోహిత్, శిరీష తమ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఈ స్టార్ కపుల్ వివాహ వేడుకల తేదీలు ఫైనల్ అయ్యాయి. వివాహ వేడుకలు మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగనున్నాయి. అక్టోబర్ 25న హైదరాబాద్‌లో హల్దీ వేడుకను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 26న సంప్రదాయ పెళ్లి కొడుకు వేడుక జరగనుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.
