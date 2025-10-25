కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. బైకర్ మద్యం మత్తులో వున్నాడట.. బస్సు తలుపులు? (video)
శనివారం కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రమాదానికి ముందు ఒక బైకర్ పెట్రోల్ బంక్లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆన్లైన్లో వెలుగులోకి వచ్చిన సిసిటివి ఫుటేజ్లో కనిపిస్తోంది. శివశంకర్గా గుర్తించబడిన బైకర్, మరో యువకుడితో కలిసి తన వాహనానికి పెట్రోల్ నింపడానికి అక్కడికి వెళ్లినట్లు సమాచారం.
ఆ సమయంలో శివశంకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. శుక్రవారం కర్నూలు శివార్లలో జరిగిన విషాదకరమైన బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఆయన కూడా ఉన్నారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు సమీపంలోని జాతీయ రహదారి 44పై హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగడంతో ఇద్దరు పిల్లలు సహా 20 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందారు.
బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది టెక్కీలు వున్నారు. ఈ క్రమంలో బస్సు నడుపుతున్న ఎం. లక్ష్మయ్యతో సహా బస్సులోని ఇద్దరు డ్రైవర్లను అరెస్టు చేశారు. మరో 27 మంది ప్రయాణికులు, వారిలో తొమ్మిది మంది గాయపడ్డారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది బస్సు వెనుక కిటికీల నుండి దూకి తప్పించుకున్నారు.
బైకును బస్సు ఢీకొన్న తర్వాత ప్రధాన తలుపు తెరవలేదని, తప్పించుకోవడానికి పక్క కిటికీలను పగలగొట్టాల్సి వచ్చిందని కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్లో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు మీడియాకు తెలిపారు.