Kurnool : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. డ్రైవర్ కనిపించలేదు.. ఏఐ వీడియో వైరల్
కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పొరుగు రాష్ట్రాల రవాణా మంత్రులు, అధికారులతో సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. శుక్రవారం రవాణా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, సీనియర్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి, మృతుల గుర్తింపులను గుర్తించి, వారి కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి ఆలస్యం చేయకుండా సాధ్యమైనంత ఉత్తమ వైద్య సంరక్షణ అందించాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.
మరోవైపు హైదరాబాద్-బెంగళూరు బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వాహనం మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు చూసి భయానక క్షణాలను వివరించారు. ప్రాణాలతో బయటపడిన జయంత్ కుష్వాహా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తాను తెల్లవారుజామున 2:30-2:40 గంటల ప్రాంతంలో బస్సు లోపల మంటలు వ్యాపించడాన్ని చూసి మేల్కొన్నానని చెప్పారు.
అందరూ నిద్రపోతున్నారు. ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే మేల్కొని వున్నారు. తలుపులు లాక్ అయ్యాయి. డ్రైవర్లు కనిపించలేదు. అత్యవసర కిటికీని పగలగొట్టి బయటకు దూకాము. చాలా మంది ప్రయాణికులు కిటికీలను పగలగొట్టి తప్పించుకున్నారని తెలిపాడు.
అప్రమత్తం చేయాల్సిన డ్రైవర్లు కనిపించకుండా పోయారని..చాలామంది నిద్రలో వుండటంతో ప్రాణాలు కాపాడుకోలేకపోయారని జయంత్ వెల్లడించాడు. కాగా కర్నూలు బస్సు ఘటనకు సంబంధించి.. ఏఐ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోను ఓ లుక్కేయండి.