ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించిన 24 గంటల్లోనే ఆ పని జరిగిపోయింది..
వర్షాకాలంలో రోడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా అధ్వానంగా మారిన రోడ్లను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వేయించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ జిల్లాలోని ఏలేశ్వరం, అడ్డతీగల మధ్య రహదారి వర్షాకాలం కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ రహదారి ఇప్పటికే చాలా సంవత్సరాలుగా అధ్వానంగా తయారైంది.
ఇటీవలి వర్షాలు దాని పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చాయి. ఈ రహదారికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి కళ్యాణ్ దానికి వెంటనే స్పందించారు. యాదృచ్ఛికంగా, కళ్యాణ్ స్థానిక ఆర్అండ్బీ అధికారులను సెప్టెంబర్ 16న ఈ రోడ్డు మరమ్మతుపై దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు.
24 గంటల్లోపు, గ్రౌండ్ వర్క్స్ ప్రారంభించారు. రోడ్డు మరమ్మతు పనులు సెప్టెంబర్ 17న ప్రారంభమయ్యాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి సూచన మేరకు 24 గంటల్లోనే కష్టాల్లో ఉన్న రోడ్డును మరమ్మతు చేయడంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.