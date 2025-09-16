మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (19:10 IST)

Pawan: ఆన్ స్క్రీన్, ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఆయన రియల్ హీరో : ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్

Priyanka Arul Mohan
Priyanka Arul Mohan
ఓజీతో దాదాపు రెండున్నరేళ్ల ప్రయాణం నాది. ఈ ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఓజీ సినిమాలో కణ్మని పాత్ర చేయడం మరింత అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన పాత్రల్లో కణ్మని నాకు చాలా ఇష్టమైన పాత్ర. ఈ పాత్రకి నా మనసులో ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానముంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పని చేయడం అనేది ప్రతిరోజూ అదృష్టమే. ఆయన నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు జెంటిల్ మేన్. అందరినీ సమానంగా చూస్తారు. ఆన్ స్క్రీన్ లో మరియు ఆఫ్ స్క్రీన్ లో ఆయన రియల్ హీరో అని కథానాయిక ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ తెలిపారు.
 
డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఓజీ చిత్రానికి సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఓజాస్‌ గంభీరగా పవన్ కళ్యాణ్ శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించనున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల కాబోతుంది. నేడు కథానాయిక ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ పాత్రికేయులతో ముచ్చటించి చిత్రానికి సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
 
ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి మీరు ఎలా వచ్చారు?
మూవీ అనౌన్స్ మెంట్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు నాకు ఈ కథ వినిపించారు. కథ నాకు చాలా నచ్చింది. వెంటనే ఈ సినిమా చేయడానికి అంగీకరించాను. నేను పోషించిన కణ్మని పాత్ర చాలా నచ్చింది. పైగా, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా. సుజీత్ గారు డైరెక్టర్, డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మాణం. ఇంతకంటే ఏం కావాలి ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి.
 
కణ్మని పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది?
ఇది 1980-90లలో జరిగే కథ. పాత్రను మలిచిన తీరు కానీ, ఆహార్యం కానీ అప్పటికి తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. కణ్మని ఒక ఇన్నోసెంట్ స్వీట్ గర్ల్. గంభీర పాత్రతో గాఢమైన ప్రేమలో ఉంటుంది. గంభీర జీవితాన్ని మలుపు తిప్పే పాత్ర కణ్మని.
 
సువ్వి సువ్వి పాటకు ఈ స్థాయి స్పందన వస్తుందని ముందే ఊహించారా?
తమన్ గారితో మొదటిసారి పని చేశాను. ప్రతి పాటకి వైవిధ్యమైన సంగీతం అందించారు. ఇందులో ఆయన స్వరపరిచిన మొదటి పాట 'సువ్వి సువ్వి'నే. ఈ పాటను అందరికీ వినిపించాలని ఎంతగానో ఎదురుచూశాను. విడుదల తర్వాత అందరికీ సాంగ్ నచ్చడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
 
ఇది యాక్షన్ సినిమా కదా.. ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుందా?
ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇందులో యాక్షన్ అనేది ఒక భాగం మాత్రమే. బలమైన కథ ఉంది. ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉంది.
 
దర్శకుడు సుజీత్ గారి గురించి?
సీన్ ఎలా తీయాలి, నటీనటుల నుంచి ఎలాంటి నటన రాబట్టుకోవాలి.. ఇలా ప్రతి విషయంపై ఆయనకు స్పష్టత ఉంది. నా క్యారెక్టర్, లుక్ బాగున్నాయంటే దానికి కారణం సుజీత్ గారే.
 
డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్ గురించి?
నాకు హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాగా అయిపోయింది. డీవీవీ బ్యానర్ లో వరుసగా రెండు సినిమాలు చేసే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. నిజానికి నేను మొదట ఓజీ సినిమానే అంగీకరించాను. కానీ, సరిపోదా శనివారం చిత్రం ముందు విడుదలైంది. నిర్మాతలు దానయ్య గారు, కళ్యాణ్ గారు చాలా మంచి మనుషులు. వాళ్లంటే నాకు అపారమైన గౌరవం.
 
తదుపరి ప్రాజెక్ట్ లు?
తెలుగులో కొన్ని కథలు వింటున్నాను. అలాగే, వేరే భాషల్లో పలు సినిమాలు చేస్తున్నాను.

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...

ఒక్కసారిగా కూలబడిన మధుయాష్కి గౌడ్.. ఎందుకంటే...తెలంగాణ రాష్ట్ర సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ మధు యాష్కీ గౌడ్ ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఆయనకు ఛాతినొప్పి రావడంతో కూలబడిపోయాడు. ఆయన మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయానికి వచ్చారు. సాయంత్రం సచివాలయంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కార్యాలయంలో ఉండగా ఛాతినొప్పి రావడంతో ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయాడు. ఇది గమనించి అక్కడి సిబ్బంది ఆందోళన చెందారు.

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

కేరళలో దారుణం... మైనర్ బాలుడిపై లైంగికదాడి... నిందితుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..కేరళ రాష్ట్రంలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే సంఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. 16 యేళ్ల మైనర్ బాలుడిపై గత రెండేళ్లుగా లైంగిక దాడి జరుగుతోంది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుల్లో ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. గే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన బాలుడిపై ఈ దారుణం జరిగింది. తన కుమారుడి ప్రవర్తనలో తల్లి మార్పులు గమనించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Jwala Gutta: 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసిన జ్వాలా గుత్తా

Jwala Gutta: 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసిన జ్వాలా గుత్తాతన రెండవ బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాలా గుత్తా ఇటీవల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తల్లిపాలను దానం చేసారు. ఈ దానం ద్వారా ఆమె పోషకాహార లోపంతో వుండే శిశువుల ఆరోగ్యానికి తన మద్దతును ప్రకటించారు. దాత పాలు ప్రాణాలను కాపాడే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన సహకారాన్ని ప్రకటించింది. సోషల్ మీడియా పోస్టులో ఆమె.. తల్లి పాలు ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. అనారోగ్య శిశువులకు, దాత పాలు జీవితాన్ని ఇస్తాయి. మీరు దానం చేయగలిగితే, మీరు అవసరంలో ఉన్న కుటుంబానికి ప్రాణదాత కావచ్చు.

వివేకా హత్య కేసు : సునీతకు కీలక సూచన చేసిన సుప్రీంకోర్టు

వివేకా హత్య కేసు : సునీతకు కీలక సూచన చేసిన సుప్రీంకోర్టువైకాపా మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో ఆయన కుమార్తె డాక్టర్ సునీతా రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచన చేసింది. ఈ కేసులోని నిందితులకు మంజూరు చేసిన బెయిల్స్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటషన్‌పై విచారణ జరిపింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగించాలా వద్దా అనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ట్రయల్ కోర్టు అప్పగించింది. నిందితులకు మంజూరు చేసిన బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ వివేకా కుమార్తె సునీతారెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

పదేళ్ల బాలికపై 60 యేళ్ల వృద్ధుడి అత్యాచారం.. 24 యేళ్ల జైలు

పదేళ్ల బాలికపై 60 యేళ్ల వృద్ధుడి అత్యాచారం.. 24 యేళ్ల జైలునల్గొండ జిల్లాలో గత 2023లో జరిగిన ఓ అత్యాచార కేసులో 60 యేళ్ల వృద్ధుడికి 24 యేళ్ల జైలుశిక్ష విధిస్తూ తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. మంగళవారం వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com