పెళ్లికి ముందు కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం... కాదంటే కేసు పెట్టడమా? మద్రాస్ హైకోర్టు
పెళ్ళికి ముందు పరస్పర ఆమోదంతో ఆనందం కోసం శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవడం ఇపుడు సర్వసాధారణమైపోయిందని మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది. ఆ తర్వాత యువకుడిపై కేసు పెడుతున్నారని మండిపడింది. తొమ్మిదేళ్ళు లైంగిక సంబంధంలో ఉన్నాక తనతో వివాహానికి నిరాకరించాడంటూ ఓ యువకుడిపై యువతి చేసిన ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన కేసులో ఈ మేరకు పేర్కొంది.
తిరునెల్వేలికి చెందిన దేవా విజయ్ అనే యువకుడిపై ఓ యువతి వళ్లియూర్ పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసింది. ఇద్దరం కళాశాలలో ప్రేమించుకున్నామని, వివాహం చేసుకుంటామని విజయ్ తొమ్మిదేళ్ళు తనతో లైంగిక సంబధంలో ఉండి తర్వాత పెళ్లికి నిరాకరించాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టి వేయాలంటూ విజయ్ మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై ధర్మాసనంలో పిటిషన్ వేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ పుగళేంది... సోమవారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
పిటిషన్తో సుధీర్ఘకాలం లైంగిక సంబధం కొనసాగించినప్పటికీ ఫిర్యాదుదారు వ్యతిరేక తెలుపకపోవడం, వారిద్దరి సమ్మతితోనే అది జరిగిందని సూచిస్తోంది. పెళ్ళి చేసుకుంటానని చెప్పి విజయ్ మోసం చేశాడనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ఇద్దరూ బంధాన్ని ఏర్పరచుకుని, సుధీర్ఘకాలం పాటు శారీరక సంబంధాన్ని కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో వారిమధ్య సమస్యలు ఏర్పడితే క్రిమినల్ చట్టాన్ని ఉపయోగించడం సరికాదు.
ఇద్దరి మధ్య సంబంధం ప్రేమ ఆధారంగా ఏర్పడిందా వివాహం కోసం ఎదురు చూశారా, కేవలం పరస్పర ఆనందమూ అనేది వారికి మాత్రమే తెలుసు. ఇలాంటి విషయాల్లో కోర్టు ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం అసాధ్యం అని న్యాయమూర్తి పేర్కొంటూ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. అలాగే, యువకుడిపై నమోదైన కేసును కూడా రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు.