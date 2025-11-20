శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 20 నవంబరు 2025 (13:04 IST)

టీ-10 లీగ్‌.. పాకిస్థాన్‌ను బౌలర్‌తో కరచాలనం చేసిన హర్భజన్ సింగ్

అబుదాబి వేదికగా జరుగుతున్న టీ10 లీగ్‌లో ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. భారత మాజీ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్, పాకిస్థాన్ బౌలర్ షాహనవాజ్ దహానీతో కరచాలనం చేయడం క్రీడా వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఆస్పిన్ స్టాలియన్స్, నార్తర్న్ వారియర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ అనంతరం స్టాలియన్స్ కెప్టెన్ అయిన హర్భజన్, దహానీతో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు. గత ఆసియా కప్ సందర్భంగా భారత ఆటగాళ్లు పాకిస్తాన్ క్రికెటర్లకు షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వకపోవడం వివాదానికి దారి తీసింది. 
 
ఈ ఏడాది పహల్గామ్ దాడి తర్వాత భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో క్రీడా సంబంధాల ద్వారా భారత్ పాకిస్థాన్‌కు వ్యతిరేకత తెలుపుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో భజ్జీ పాకిస్థాన్ క్రికెటర్‌కు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. హర్భజన్ సింగ్ కొన్ని నెలల క్రితం పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్ ఆడటానికి నిరాకరించారు.
 
బుధవారం జరిగిన ఈ టీ10 లీగ్ మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఆస్పిన్ స్టాలియన్స్‌పై నార్తర్న్ వారియర్స్ 4 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో దహానీ కేవలం 10 పరుగులిచ్చి 2 కీలక వికెట్లు పడగొట్టి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. కెప్టెన్ హర్భజన్ ఒక ఓవర్ బౌలింగ్ చేసి 8 పరుగులు ఇవ్వగా, బ్యాటింగ్‌లో ఒక పరుగు చేసి రనౌట్ అయ్యాడు.

ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచిన గంజాయి బానిస, ఎక్కడ?

ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచిన గంజాయి బానిస, ఎక్కడ?మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసగా మారినవారు ఎంతకైనా తెగిస్తారని చెబుతుంటారు వైద్య నిపుణులు. సమయానికి మత్తు కోసం ఏమైనా చేస్తుంటారు. తెలంగాణ లోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం పల్కపల్లి గ్రామంలో గంజాయికి బానిసైన మధు అనే యువకుడు ఏకంగా ఇంట్లోనే గంజాయి మొక్కలను పెంచేసాడు. మధు ఇంటి వెనుక పెరట్లో ఏదో మొక్క తేడాగా కనిపించడంతో స్థానికులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకునివెళ్లారు. మధు ఇంటికి వచ్చిన పోలీసులు ఇంటి ఆవరణలో వున్న గంజాయి మొక్కలను చూసి షాక్ తిన్నారు. కాగా తను గంజాయి బానిస కావడంతో ఆ పని చేసినట్లు సదరు యువకుడు పోలీసులకు వెల్లడించాడు.

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానం

దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం... కుప్పకూలిన తేజస్ యుద్ధ విమానందుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కుప్పకూలిపోయింది. శుక్రవారం స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎయిర్‌షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా.. తేజస్‌ ఒక్కసారిగా కూలిపోయి భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో యుద్ధ విమాన పైలట్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు భారత వాయుసేన వెల్లడించింది.

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)

అటువైపు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో రోగులు, ఇటువైపు కాబోయే భార్యతో వైద్యుడు చిందులు (video)ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షామ్లీలో ఓ వైద్యుడు తన కాబోయే భార్యతో ఒళ్లు మరిచి చేసిన నృత్యం కాస్తా వైరల్ అయ్యింది. వార్డులో రోగులుకి సంబంధించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయాల్సింది పోయి ఇలా కాబోయే భార్య అని చెప్పబడిన యువతితో నృత్యం చేయడంపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదైనా వుంటే ఇంట్లో చేసుకోవాలి కానీ ఇలా ఏకంగా ఆసుపత్రి గదినే బెడ్రూంగా మార్చేస్తారా అంటూ మండిపడుతున్నారు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో విషయం ఆరోగ్యశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది.

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?

అన్న మృతితో వితంతువుగా మారిన వదిన.. పెళ్లాడిన మరిది... ఎక్కడ?ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ ఆదర్శ వివాహం జరిగింది. అన్న అగ్నిప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. దీంతో వదిన వితంతువుగా మారింది. వదిన వితంతువుగా ఉండటాన్ని మృతుడు సోదరుడు చూడలేకపోయాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి మేరకు వదినను మరిది పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన యూపీలోని బదౌన్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్

Indian HAL Tejas jet- దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో కూలిపోయిన భారత తేజస్ ఫైటర్ జెట్శుక్రవారం సాయంత్రం దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో జరిగిన విమాన ప్రదర్శన సందర్భంగా భారత వైమానిక దళానికి చెందిన తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కూలిపోయింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో ఫైటర్ జెట్ విమానం మధ్యలో దూసుకెళ్లి, అగ్నిగోళంగా పేలిపోవడం కనిపించింది. విమానం కూలిన వెంటనే భారీగా మంటలు, పొగ వ్యాపించింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2:10 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

Zee 5: ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో స్ట్రీమింగ్‌ జీ 5 లో రాబోతోంది

Zee 5: ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో స్ట్రీమింగ్‌ జీ 5 లో రాబోతోందివెర్సటైల్ యాక్ట‌ర్‌ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నవంబర్ 7న వచ్చిన చిత్రం ‘ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో’. సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి సంయుక్తంగా 7PM ప్రొడక్షన్స్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. తొలి ఆట నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. మౌత్ టాక్‌తో అద్భుత‌మైన స్పంద‌న‌తో పాటు మంచి మ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టుకుంది.

Raju Weds Rambai Review: నిఖార్సయిన ప్రేమకథగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి రివ్యూ

Raju Weds Rambai Review: నిఖార్సయిన ప్రేమకథగా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి రివ్యూ25 సంవత్సరాల తెలంగాణలో జరిగిన కథ. ఓ మారుమూల గ్రామంలో బ్యాండ్ కొడుతూ జీవనం సాగించే యువకుడు రాజు (అఖిల్ రాజ్). అదే ఊరికి చెందిన అమ్మాయి రాంబాయి (తేజస్వి రావు) ని ప్రేమిస్తాడు. కానీ రాజు తండ్రి రమేష్ (శివాజీ రాజా)కు కొడుకు పని ఇష్టం వుండదు. అందుకే హైదరాబాద్ పంపాలనుకుంటాడు. ఇక రాంబాయి తండ్రి వెంకన్న (చైతూ జొన్నలగడ్డ) తన కూతురికి గవర్నమెంట్ సంబంధం చెయ్యాలని చూస్తాడు. భిన్న ధ్రువాలైన పెద్దల ఆలోచనలకు ప్రేమ జంట ఎటువంటి ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. కథ ఎటువైపు సాగింది. ప్రేమికులు పడిన ఇబ్బందులు ఏమిటి? చివరికి ఏమయింది? అనేది కథ.

12A Railway Colony Review,: అల్లరి నరేష్ కు 12ఏ రైల్వే కాలనీ గట్టెక్కించేలా? 12ఏ రైల్వే కాలనీ రివ్యూ

12A Railway Colony Review,: అల్లరి నరేష్ కు 12ఏ రైల్వే కాలనీ గట్టెక్కించేలా? 12ఏ రైల్వే కాలనీ రివ్యూనటీనటులు : ‘అల్లరి’ నరేష్, డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల, సాయి కుమార్, ‘వైవా’ హర్ష, ‘గెటప్’ శ్రీను, సద్దాం, జీవన్ కుమార్, గగన్ విహారి, అనీష్ కురువిల్లా, మధుమణి ఇతర ప్రధాన తారాగణం. సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : కుశేందర్ రమేష్ రెడ్డి, ఎడిటర్ : దర్శకత్వం: నాని కాసరగడ్డదర్శకుడు : డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్, నిర్మాత : శ్రీనివాస చిట్టూరి, సంగీత దర్శకుడు : భీమ్స్ సిసిరోలియో

Premante Review: గాడి తప్పిన ప్రియదర్శి, ఆనంది ల ప్రేమ.. ప్రేమంటే రివ్యూ

Premante Review: గాడి తప్పిన ప్రియదర్శి, ఆనంది ల ప్రేమ.. ప్రేమంటే రివ్యూనటీనటులు : ప్రియదర్శి పులికొండ, ఆనంది, సుమ కనకాల, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : విశ్వనాథ్ రెడ్డి, సంగీత దర్శకుడు : లియోన్ జేమ్స్, నిర్మాతలు : జాన్వీ నారంగ్ మరియు పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు, దర్శకుడు : నవనీత్ శ్రీరామ్

Sai Pallavi: పూజా హెగ్డేకు బ్యాడ్ లక్.. సాయిపల్లవికి ఆ ఛాన్స్..

Sai Pallavi: పూజా హెగ్డేకు బ్యాడ్ లక్.. సాయిపల్లవికి ఆ ఛాన్స్..ఇటీవలి పూజా హెగ్డేకు తెలుగు సినిమాలో పెద్ద ఆఫర్లు దొరకడం లేదు. ఆమె టాలీవుడ్ కెరీర్ మందగించింది. తమిళ పరిశ్రమ ఆమెకు కొత్త అవకాశాలను రావడంతో ఫ్యాన్స్ మళ్ళీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం విజయ్‌తో కలిసి జన నాయగన్‌లో నటిస్తోంది. అలాగే లారెన్స్ కాంచన-4లో కూడా ఆమె కీలక పాత్రకు సంతకం చేసినట్లు టాక్ వస్తోంది. అమరన్ ఫేమ్ రాజ్ కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించే ధనుష్ తదుపరి చిత్రానికి కూడా పూజా పేరును పరిశీలించినట్లు సమాచారం. ప్రారంభ చర్చలు బాగానే జరిగాయని సమాచారం. అయితే, చివరి నిమిషంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయి. పూజ స్థానంలో సాయి పల్లవిని మేకర్స్ తీసుకున్నారు.
