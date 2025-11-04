మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (18:07 IST)

Modi Vikasit Bharat meet, Dr. Mansukh Mandaviya and others
కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు & క్రీడలు మరియు కార్మిక & ఉపాధి శాఖ మంత్రి డా. మన్సుఖ్ మాండవియా, నేడు ముంబైలోని ది ట్రైడెంట్‌లో జరిగిన జాతీయ ఫిట్‌నెస్ & వెల్‌నెస్ సదస్సు 2025లో, కొత్తగా నియమితులైన ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలు, బాలీవుడ్ నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ మరియు ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్ లను సన్మానించారు. ఫిట్ ఇండియా మిషన్ కింద భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న ఫిట్‌నెస్ మరియు వెల్‌నెస్ ఉద్యమాన్ని ఈ సదస్సు వేడుక చేసింది, ఫిట్ మరియు వికసిత భారత్‌ను నిర్మించడం దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.
 
కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు & క్రీడల సహాయ మంత్రి శ్రీమతి రక్షా నిఖిల్ ఖాద్సే, సాయియామి ఖేర్, శివోహం మరియు బృందా భట్‌లను ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలుగా సన్మానించారు, సమాజాలన్నిటా ఆరోగ్యం మరియు వెల్‌నెస్‌ను ప్రోత్సహించడానికి వారు చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఇది జరిగింది. అంకుర్ గార్గ్ మరియు ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్లు కరణ్ ట్యాకర్, విశ్వాస్ పాటిల్ మరియు కృష్ణ ప్రకాష్ లను కూడా కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి డా. మాండవియా, ఫిట్‌నెస్‌ను జీవన విధానంగా స్వీకరించడానికి పౌరులను ప్రేరేపించడానికి వారు చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలకు గాను, ఫిట్ ఇండియా అంబాసిడర్‌లుగా సన్మానించారు.
 
కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ, "ఫిట్‌నెస్ విలువను మనం అర్థం చేసుకోకపోతే, 2047 నాటికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ యొక్క వికసిత భారత్ కలను సాకారం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. కాలం మారింది. పూర్వపు రోజుల్లో, ప్రజలు నడకలో ప్రయాణించేవారు మరియు సైకిళ్లపై సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు. ఫిట్‌నెస్ సహజంగా జరిగేది. డిజిటల్ ప్రపంచంలో, మనం కదలడం చాలా తక్కువ మరియు ఫిట్‌నెస్ గురించి పట్టించుకోము. దాన్ని మార్చడానికి మనం మార్గాలను కనుగొనాలి". 
 
"మధ్య తరగతి మరియు ఉన్నత మధ్య తరగతి ప్రజలు ఫిట్‌నెస్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తేనే మనం దేశంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాము. ప్రపంచంలో మరే ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఏటా 8% వృద్ధి చెందడం లేదు. 65% మంది జనాభా 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న భారతదేశానికి ఫిట్‌నెస్ ఏమి చేయగలదో ఊహించండి" అని డా. మన్సుఖ్ మాండవియా జోడించారు.
 
 "ఫిట్‌నెస్ అంటే ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు. ఇది వ్యాపారానికి కూడా చాలా ముఖ్యం. క్రీడా వస్తువులకు భారీ మార్కెట్ ఉంది. క్రీడల పట్ల అవగాహన ఎలా మారుతుందో నేను చూడగలను. మనం క్రీడా విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని భారతదేశంలో పోషక సప్లిమెంట్లు మరియు ఫిట్‌నెస్ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేయగలిగితే, క్రీడా ఫిట్‌నెస్ పరిశ్రమ అపారంగా లాభపడుతుంది" అని ఆయన మరింత వివరించారు.
 
శ్రీమతి రక్షా ఖాద్సే మాట్లాడుతూ: "క్రీడలలో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. ఫిట్‌నెస్ ప్రపంచంలో అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. మొత్తం పర్యావరణ వ్యవస్థ కలిసి వచ్చి, ఫిట్టర్ ఇండియా దిశగా కృషి చేయడం అవసరం. సైకిల్‌పై ఆదివారాలు  అనేది ఒక చిన్న ప్రయత్నం, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలు గొప్పగా ఉంటాయి. భారతదేశం యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధి శారీరక మరియు మానసిక వృద్ధికి స్పష్టంగా సంబంధం కలిగి ఉంది".
 
ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు
ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ మరియు నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, సరైన జ్ఞానం లేకుండా సోషల్ మీడియాలో ఫిట్‌నెస్ గురించి బోధించే "ఆరోగ్య ప్రభావితం చేసేవారి" గురించి హెచ్చరించారు. "ఇది భయానక దృశ్యం. కొత్త తరం రాత్రికి రాత్రే తమ శరీరాలను పెంచుకోవాలని కోరుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి".
 
ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్ మాట్లాడుతూ "ఫిట్‌నెస్ క్రీడా సంస్కృతికి సంబంధించినది". "చైనా మరియు జపాన్‌లను చూడండి. ప్రపంచ పోటీలలో వారి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఫిట్‌నెస్ సంస్కృతి ఫలితమే. భారతదేశంలో, ఇది మారుతోంది. చాలా ప్రతిభ ఉంది, కానీ విజయానికి సత్వర మార్గం లేదు. తల్లిదండ్రులు ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఓపికగా ఉండాలి. ముందుగా ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టండి మరియు కష్టపడి పని చేస్తే శ్రేష్ఠత వస్తుంది. అలాగే, ఆ మొబైల్ ఫోన్‌ను దూరంగా ఉంచండి మరియు మీ బిడ్డ విషయంలో కఠినంగా ఉండండి" అని సైనా చెప్పారు.
 
ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ ఛాంపియన్ హర్భజన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, ఫిట్‌నెస్ లేకపోవడం వల్ల భారతదేశం తరచుగా మ్యాచ్‌లను ఓడిపోయిందని అన్నారు. "విరాట్ కోహ్లీ ఆ మనస్తత్వాన్ని మార్చినందుకు పూర్తి క్రెడిట్. మాకు ఎల్లప్పుడూ నైపుణ్యాలు ఉండేవి, కానీ భారత క్రికెటర్లు ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఫిట్‌గా ఉన్నారు. వారు ఇకపై క్యాచ్‌లను వదలరు మరియు అది తేడాను చూపుతుంది. సరిగ్గా తినండి, సరిగ్గా విశ్రాంతి తీసుకోండి మరియు సరిగ్గా వ్యాయామం చేయండి మరియు తేడాను చూడండి. ఫిట్‌నెస్‌కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినందుకు ప్రధానమంత్రి మరియు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన ప్రయత్నాలను నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను" అని హర్భజన్ అన్నారు.

Praja Darbar: ప్రజా దర్బార్.. నారా లోకేష్ కోసం క్యూలైన్‌లో నిలిచిన ప్రజలు

Praja Darbar: ప్రజా దర్బార్.. నారా లోకేష్ కోసం క్యూలైన్‌లో నిలిచిన ప్రజలుమంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో, ఐటీ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రజా దర్బార్ సందర్భంగా ఆయనను కలవడానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున క్యూలు కట్టారు. ఈ కార్యక్రమం మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది. నారా లోకేష్‌తో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించడానికి వేలాది మంది పౌరులు ఓపికగా వేచి ఉన్నారు. ప్రజా దర్బార్ ద్వారా, లోకేష్ పార్టీ కార్యకర్తలను, సాధారణ ప్రజలను వ్యక్తిగతంగా కలుస్తూ, వారి సమస్యలను వింటూ, వారి నుండి నేరుగా పిటిషన్లను స్వీకరించారు.

Shimla: ఉపాధ్యాయులా లేదా కీచకులా.. దళిత విద్యార్థిపై దాడి.. ఆపై ప్యాంటులో తేలు

Shimla: ఉపాధ్యాయులా లేదా కీచకులా.. దళిత విద్యార్థిపై దాడి.. ఆపై ప్యాంటులో తేలుఆధునికత పెరిగినా దళితులను చిన్నచూపు చూడటం తగ్గట్లేదు. దళితులపై చేసే దాడులు ఆగట్లేదు. తాజాగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన గురువులే దళిత విద్యార్థి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. సిమ్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదేళ్ల దళిత బాలుడిపై పదేపదే దాడి చేసి, అతని ప్యాంటులో తేలును వేసిన ప్రధానోపాధ్యాయుడుతో సహా ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Students: పాదాలకు విద్యార్థులచేత మసాజ్ చేసుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్

Students: పాదాలకు విద్యార్థులచేత మసాజ్ చేసుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బండపల్లి గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల నుండి ఒక షాకింగ్ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు హాయిగా కూర్చుని ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా, ఇద్దరు విద్యార్థినులు పాఠశాల సమయంలో ఆమె పాదాలకు మసాజ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు. ఈ వీడియోలో ఉపాధ్యాయురాలు కాళ్ళు చాచి కుర్చీపై కూర్చుని ఉండగా, పాఠశాల యూనిఫాం ధరించిన విద్యార్థులు ఆమెకు నేరుగా నేలపై కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

రూ.20 కోట్ల ఆస్తి కోసం భర్తను కిడ్నాప్ చేసింది.. కానీ పోలీసులకు చిక్కింది.. ఎలా?

రూ.20 కోట్ల ఆస్తి కోసం భర్తను కిడ్నాప్ చేసింది.. కానీ పోలీసులకు చిక్కింది.. ఎలా?తన భర్తను కిడ్నాప్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారనే ఆరోపణలతో నగర పోలీసులు మంగళవారం ఒక మహిళను, ఆమె తొమ్మిది మంది సహచరులను అరెస్టు చేశారు. ఆ మహిళను ఎం మాధవీలతగా గుర్తించారు. ఆమె భర్త శ్యామ్‌తో మూడేళ్ల క్రితం విడిపోయారు. ఆ వ్యక్తి ఇటీవల తన పూర్వీకుల ఆస్తిని రూ. 20 కోట్లకు విక్రయించాడు. దీంతో ఆస్తులను లాక్కోవడానికి మాధవీలత ప్లాన్ చేసింది.

టెలివిజన్ నటిపై లైంగిక వేధింపులు.. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కొంపముంచింది..

టెలివిజన్ నటిపై లైంగిక వేధింపులు.. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ కొంపముంచింది..తెలుగు, కన్నడ సీరియల్స్‌లో పనిచేస్తున్న ఒక టెలివిజన్ నటి లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు బెంగళూరులోని అన్నపూర్ణేశ్వరి నగర్‌కు చెందిన నవీన్ అనే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే, నటికి నవీన్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కానీ ఆమె దానిని అంగీకరించలేదు. ఆ తర్వాత అతను ఆమెకు ఆన్‌లైన్‌లో స్పష్టమైన సందేశాలు పంపడం ద్వారా వేధించడం ప్రారంభించాడు. ఆమె అతన్ని బ్లాక్ చేసినప్పుడు, అతను అనేక నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి ఆమెకు సందేశాలు పంపడం కొనసాగించాడు. వేధింపులు, మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక, నటి పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుష

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుషప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది.. స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం అంటూ ఇలా డిఫరెంట్ క్యాప్షన్స్‌తో రకరకాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది ‘పురుష:’ టీం. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరానేను హిందీలో సినిమాలో చేస్తున్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. రామ్ చరణ్.. ఆరెంజ్ సినిమా చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు సినిమా పట్ల చాలా పాషన్ వచ్చింది. తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కమర్షియల్, మాస్, హ్యాపీ, ఫ్యామిలీ అన్ని ఎమోషన్స్ తో సినిమాలు వస్తుంటాయి. తెలుగు సినిమా చాలా గొప్ప సినిమాలని ఇండియన్ సినిమాకి అందించింది.. అని నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా అన్నారు.

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల: ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్ ట్రైలర్ ఒక్కసారిగా అంచనాల్ని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వాసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివకార్తీక్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో చిత్రయూనిట్ మంగళవారం నాడు మీట్ ఏర్పాటు చేశారు.

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తురామ్ మిరియాల పాడిన పాటల్లో చిట్టి నీ నవ్వంటే లక్ష్మీ పటాసే.., టిల్లు అన్న డీజే పెడితే..', 'ఛమ్కీల అంగీలేసి..', 'ఊరు పల్లెటూరు..', 'టికెట్ ఏ కొనకుండా.., సుఫియానా... ఇలా రామ్ మిరియాల పాటలన్నీ మ్యూజిక్ లవర్స్ కు ఫేవరేట్ సాంగ్స్ అయ్యాయి. ఈ వెర్సటైల్ సింగర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా టైటిల్ సాంగ్ పాడారు. కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించిన ఈ పాటను సునీల్ కశ్యప్ కంపోజ్ చేశారు.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.
