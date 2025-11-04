గచ్చిబౌలిలో డ్రగ్స్ పార్టీ గుట్టు రట్టు చేసిన పోలీసులు - 12మంది అరెస్ట్
హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో మరో డ్రగ్ పార్టీ గుట్టు రట్టు చేయబడింది. పోలీసులు టీఎన్జీవో కాలనీలోని కో-లివింగ్ స్పేస్పై దాడి చేసి కర్ణాటకకు చెందిన ఒక సరఫరాదారుతో పాటు 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఈ పార్టీ డీఎం లగ్జరీ గెస్ట్ రూమ్, కో-లివింగ్ గెస్ట్ రూమ్లో జరిగింది. అక్కడ అధికారులు పెద్ద మొత్తంలో డ్రగ్స్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టు చేసిన వారిలో ఒక నైజీరియన్ జాతీయుడు కూడా ఉన్నాడు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తేజ కృష్ణ, లోకేష్ రెడ్డి కో-లివింగ్ హాస్టల్లో పట్టుబడ్డారు. వారి సమాచారం ఆధారంగా, హోటల్ నైట్ ఐ నుండి మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. మొత్తం 13 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో ఆరుగురు ఇప్పటికీ పరారీలో ఉన్నారు.
అరెస్టు చేసిన వారిలో ఆరుగురు పెడ్లర్లు, ఐదుగురు కస్టమర్లు వున్నారు. కడపకు చెందిన కృష్ణ తేజ కర్ణాటకకు చెందిన ఇద్దరు నైజీరియన్ల నుండి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు నైజీరియన్లు పరారీలో ఉన్నారు. త్వరలో వారిని పట్టుకోవడానికి పోలీసు బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి.
కృష్ణ తేజ నగరంలోని విద్యార్థులు, యువకులకు డ్రగ్స్ విక్రయించినట్లు సమాచారం. అతనిపై ఇప్పటికే మూడు ఎన్డీపీఎస్ కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. తరచుగా దాడులు చేస్తున్నప్పటికీ, గచ్చిబౌలి మాదకద్రవ్యాల సంబంధిత కార్యకలాపాలు పెరుగుతున్నాయి. దీనిని అరికట్టడానికి నిఘా, ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్లను కఠినతరం చేస్తున్నామని పోలీసు అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.