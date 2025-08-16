రంగారెడ్డి ఫామ్ హౌస్ పార్టీలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం.. 51మంది ఆఫ్రికన్ జాతీయులు అరెస్ట్
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్లోని బకారంలో ఒక పార్టీలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దాడి చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఉగాండా, కెన్యా, మరో రెండు దేశాల నుండి 51 మంది ఆఫ్రికన్ జాతీయులు ఉన్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది నైజీరియన్లు ఉన్నారు.
గంజాయి, కొకైన్ వినియోగం గురించి సమాచారం అందిన తరువాత ఈ దాడి జరిగింది. మొత్తం 51 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వీసా గడువు ముగిసిన ఉగాండాకు చెందిన మామోస్ అనే మహిళ నగరంలో అక్రమంగా ఉంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్లు తేలింది.
సంఘటన స్థలం నుండి, పోలీసులు 65 బీర్ బాటిళ్లు, 20 లీటర్ల మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న వారి వీసాలను ధృవీకరించడానికి ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులను పిలిపించారు. వారిలో 12మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ తనిఖీలు పూర్తయిన తర్వాత, మాదకద్రవ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.