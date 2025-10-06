సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (19:46 IST)

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితం

vijay devarakonda car
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఆయన జాతీయ రహదారి 44లో ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా మినీ లారీ ఒకటి కారును ఓవర్ టేక్ చేయబోయి విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ముందు భాగం బాగా దెబ్బతింది. 
 
అయితే, ఈ ప్రమాదం నుంచి హీరో విజయ్ దేవరకొండ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కానీ, ఆయన ప్రయాణించిన కారు ముందు భాగం బాగా ధ్వంసమైంది. ఈ ప్రమాదంపై ఉండవల్లి పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 

ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పైన ట్రంప్ టార్గెట్?!, ఏం చేసారో తెలుసా?

ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పైన ట్రంప్ టార్గెట్?!, ఏం చేసారో తెలుసా?ట్రంప్ ఈసారి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పైన గురిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతీయ విద్యార్థులను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే కొత్త ఆదేశాన్ని జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన విధించిన భారీ సుంకాలు భారతదేశంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపడంలో విఫలమైన తర్వాత ట్రంప్ బుర్ర తిరిగడంతో కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ట్రంప్ పరిపాలన తొమ్మిది విశ్వవిద్యాలయాలకు కొన్ని షరతులను పాటించాలని ఒక మెమో పంపింది. అవి పాటిస్తేనే వారికి సమాఖ్య నిధులకు ప్రాధాన్యతా ప్రాప్యత లభిస్తుందని నిబంధనలు పెట్టిందట.

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌‌ను రక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. చంద్రన్న

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌‌ను రక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. చంద్రన్నవిశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌ను పటిష్టం చేసేందుకు, దానిని రక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం అన్నారు. గత ఏడాది కాలంగా కేంద్రం మద్దతు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఉక్కు కర్మాగారం ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించామని, దీనిని స్వాగతించదగిన పరిణామంగా ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.

Sri Venkateswara University: శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి బాంబు బెదిరింపు

Sri Venkateswara University: శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి బాంబు బెదిరింపుశ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి సోమవారం బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. దీనితో పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీ చేశారు. అయితే, ఆ బెదిరింపు నకిలీదని తేలింది. విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్‌లోని హెలిప్యాడ్‌లో ఐదు ఐఈడీలను అమర్చినట్లు విశ్వవిద్యాలయ అధికారులకు ఇమెయిల్ వచ్చింది. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాక కోసం అధికారులు హెలిప్యాడ్‌ను సిద్ధం చేశారు. విశ్వవిద్యాలయ అధికారుల హెచ్చరికతో, పోలీసులు పేలుడు పదార్థాల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు యువతి రీల్స్ (video)

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు యువతి రీల్స్ (video)తిరుమల ఆలయం ముందు ఓ యువతి సంప్రదాయ దుస్తుల్లో రీల్స్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆమె ఆలయానికి వెలుపల వున్న ప్రదేశంలో రకరకాలుగా వీడియోలు తీసుకుంటూ కనిపించింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఇలాంటి వీడియోలు గతంలోనూ కొందరు చేసిన ఘటనలు వున్నాయి. ఐతే రీల్స్ చేసిన సదరు యువతి వాటిని తన సోషల్ మీడియా పేజీలో పోస్ట్ చేయడంతో వ్యవహారం బైటకు వచ్చింది. దీనిపై కొంతమంది నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. గుడి ముందు ఇంత జరుగుతున్నా తితిదే మొద్దు నిద్ర పోతుందా అంటూ కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు ఎపుడో తెలుసా?

జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు ఎపుడో తెలుసా?తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. నవంబరు 11వ తేదీన ఉప ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. నవంబరు 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో మొత్తం 3,92,669 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మాగంటి గోపీనాథ్‌ అకాల మరణంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిన విషయం తెల్సిందే.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
