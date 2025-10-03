Vijay Deverakonda: హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్కు మద్దతు ఇచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ
ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ సీజన్ 4లో భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమ సూపర్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, సీజన్ తొలి మ్యాచ్లో హోం ఫ్రాంచైజ్ హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్కు మద్దతు ఇచ్చాడు. హాక్స్ జట్టు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ కాలికట్ హీరోస్ను వరుస సెట్లలో ఓడించడంతో ఫ్రాంచైజీ సహ యజమాని దేవరకొండ తన జట్టుకు మద్దతు పలికాడు.
మ్యాచ్ తర్వాత హాక్స్ స్టార్ ఆటగాడు గురు ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ, శిబిరం తర్వాత టోర్నమెంట్ను మంచిగా ప్రారంభించడం చాలా బాగుంది. జట్టు స్ఫూర్తిని నిలబెట్టింది.
విజయ్ దేవరకొండ వంటి పెద్ద స్టార్ మాకు మద్దతుగా స్టాండ్లలో ఉండటం చూడటం చాలా బాగుంది. అతను తన బిజీ షెడ్యూల్ నుండి సమయం వెచ్చించడం చూడటం మాకు చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. అంటూ ప్రశాంత్ వెల్లడించాడు.